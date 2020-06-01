徐立之：人才技術流通非常重要　中美人才不流通對科學發展有影響

▲ 香港科學院創院院長徐立之指，本港科研發展太著重中、下游的產業發展，但上游的科學研究亦重要。（論壇直播截圖）

本港近年積極推動創科發展，但近日中美衝突升級，香港科學院創院院長徐立之在一個網上論壇坦言，不熟悉兩國關係，但認為人才不流通會有所影響。另外，他又指本港科研發展太著重中、下游的產業發展，但上游的科學研究亦需著重，而本港創科需要時間發展，希望社會給予耐性。

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徐立之今日（1日）出席團結香港基金舉辦的「團結卓爾論壇」時，被問到現時中美角力對於香港科技交流的影響，他指「大家要進步就一定要合作」，人才、知識和技術的流通對世界進步非常重要。他坦言自己對於中美關係不熟識，但若兩地人才、知識不流通，對於科學發展當然有影響。

徐立之認為，本港多間大學的研究都做得好好，有目共睹，如何將知識放到業界，中間道路是漫長的，故應該要有科學家繼續做研究，由學生發展生意、事業，做好技術轉移和生產。

他續稱，科學必須有創新，如果沒有創新，就好像中學生做實驗般照著做，又指現時本港學界受研究經費影響，太著重做中、下游的產業發展，上游卻因困難而放棄，「如果上游做得好，自然就會流落中、下游。」

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至於有關本港創科環境，他稱政府資助較以前多，也看見科學園內不少年青人在研究，雖然發展較慢，但希望大眾給予時間、耐性讓其發展。

談到大灣區合作，他指本港可以多些傾偈，大家需要不一樣，例如深圳是創新科技生產有優勢，做儀器原型最快，就如科學家做儀器「好論盡」，要與工程師合作才有精密儀器出現。而內地研究所多，即使不及本港先進，在天文、物理等範疇都「一定有好嘢出」。本港優勢在於生物科技、傳染病學等，是前人種下來的結果，寄語本港，不要放棄現有優勢，沒有的就可以做多點。

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他又提到，大眾誤會「STEM」是一個學科，但重要的是基本功，意義在於用科學知識做創新，而非「加減乘除都未識就砌機械人」，而大學入學更應選有興趣的學生，而非單按分數，認為有興趣自然可以做落去。

新冠肺炎席捲全球，本身為遺傳學家的徐立之表示，2003年他有份參與沙士基因研究，反而因獲得較多資訊，覺得好安全，現時反而因無參與，只從新聞獲取資訊。他又認為，人體抵抗力比較精密，研發疫苗較複雜和需時。

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記者：徐紹軒