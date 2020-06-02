【緩解焦慮】復課在即孩子現焦慮 湯水專家推介紓緩情緒治失眠小米粥

▲ 復課在即，闊別校園數個月的孩子難免會感到焦慮，湯水專家建議他們服用這款小米粥。

小四至中二將於6月8日復課，闊別校園數個月的孩子難免會懼怕生活習慣驟變，擔心上學跟不上課業，因而出現失眠等症狀。湯水專家建議他們服用「夜交藤圓肉紅棗小米粥」，以紓緩情緒，防治失眠。

湯水專家張佩芳（芳姐）在個人網誌分享一款湯水——「夜交藤圓肉紅棗小米粥」。夜交藤是何首烏的藤莖，在中醫的角度有安神養血、袪風通絡的功效。將夜交藤配圓肉（孕婦不宜用圓肉，可用百合代替）、紅棗、小米同煮，便成功熬製一鍋對陰虛血少、虛煩不眠、神經衰弱者都甚為有益的「夜交藤圓肉紅棗小米粥」。

芳姐指出剛踏入青春期的孩子正經歷重大轉變，都會胡思亂想，情緒容易波動，建議他們一星期可服用兩至三次。此小米粥亦適用於焦慮症患者，但必須同時服用醫生處方的藥物。

芳姐補充指，此粥對緩解風濕痺痛亦有幫助。

【功效】

此粥有助養心安神、補血、紓緩焦慮及抑鬱情緒、治療頑固失眠。

【材料】

夜交藤1兩、圓肉5錢、紅棗6至8粒、小米2兩、冰糖適量。

【製法】

1. 用温水浸泡夜交藤。

2. 將夜交藤撈出，與其他材料用8碗水同煮1小時。

3. 加入冰糖煮溶即成。

養生食譜獲張佩芳授權

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責任編輯：李世聰