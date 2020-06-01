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【新冠肺炎】葵涌貨倉31個環境樣本全部呈陰性　暫無證據顯示包裝食品受到污染

社會 17:08 2020/06/01

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張竹君表示，葵涌貨倉環境樣本全部呈陰性。（曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，近日位於葵涌的嘉里物流温控貨倉錄得3宗確診個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，昨早派員到涉事場所抽查20個環境樣本化驗，全剖屬陰性；昨晚亦抽取食品包裝外的環境樣本，11個樣本全部屬陰性。

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張竹君表示，環境樣本是職員接觸較多的地方，包括電腦鍵盤、滑鼠、工作枱、儲物櫃、門柄、洗手盤等，晚上則抽取11個食品包裝外的環境樣本，全部涉及31個環境樣本全屬陰性。

嘉里溫控貨倉有員工感染，食環署在貨倉門外清洗消毒。（曾耀輝攝）

她又指，早前曾到貨倉取不到冷凍包裝食品的樣本，只能等待昨日貨倉再有食品運抵香港，才可抽取樣本化驗。雖然有關結果是陰性，暫時沒有證據顯示食品受到污染，但不能排除這個可能性，中心正循多方面調查感染源頭。

另外，中心已為30多名有關群組緊密接觸者收集樣本；在沙田瀝源邨收集600多個樣本；在葵涌葵聯邨收集400多個樣本，亦會陸續向1000多名人士派發樣本收集瓶。

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記者：陳子謙

新冠肺炎疫情 衞生防護中心 張竹君

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