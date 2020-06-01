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【大減價】屈臣氏年中Mega Sale低至半價　防曬霜+尿片+維他命C$19.9起【附優惠詳情】

精明消費 17:52 2020/06/01

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屈臣氏電子商店舉行年中Mega Sale。（圖片來源：屈臣氏電子商店）

屈臣氏電子商店即日起至6月14日期間舉行年中Mega Sale，多款精選貨品低至半價。大家可以平掃多款營養補充、美肌護膚及個人護理產品。網購到指定金額，還可額外有獎賞，多買多送！

大家可以先註冊成為易賞錢會員，再到屈臣氏電子商店選購心水產品。網購滿$300，即送潔柔盒裝紙巾 5 盒裝；滿$880，全單即減 $80；滿$1,200，即送Ricocafe不鏽鋼家居茶壺套裝 (價值: $168)，數量有限，送完即止。

為大家推介幾款精選產品：

卡怡可斯金裝維他命 C1000 毫克泡騰片20片裝　優惠價: $19.9　原價：$96

（圖片來源：屈臣氏電子商店）

精選 CeraVe、La Roche-Posay、Vichy 產品低至半價優惠

LA ROCHE POSAY 全效啞緻清爽防曬乳50ML　優惠價: $198　原價：$265

（圖片來源：屈臣氏電子商店）

LA ROCHE POSAY　温泉舒緩噴霧 150毫升　優惠價: $50　原價：$100

（圖片來源：屈臣氏電子商店）

VICHY　亮采粉嫩活膚精華化妝水100ML　優惠價: $125　原價：$250

（圖片來源：屈臣氏電子商店）

精選 Huggies 個人護理產品 65 折優惠

Huggies DIAMOND親膚學習褲中碼33片　優惠價: $66　原價：$110

（圖片來源：屈臣氏電子商店）

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責任編輯：王芷瑩

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