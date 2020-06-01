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【新冠肺炎】接觸過女患者的12位醫護11個結果呈陰性　尚有1位仍未接受病毒檢測

社會 17:15 2020/06/01

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劉家獻將待涉事醫護上班後才為他進行測試。（林宇翔攝）

本港今日（1日）新增3宗本地確診個案，院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生表示昨日（31日）新確診的第1084女病人因到急症室時情況危急，醫管局追查發現共有12位醫護人員於急症室時接觸過患者，而其中3位醫護未有穿上全套保護裝備，惟均有戴上外科口罩。

【新冠肺炎】首宗救護員執勤期間感染　27歲男救護員曾接觸患者

由於患者的病毒量的載量高，醫管局經評估後認為其傳播風險高。涉事的3位醫護，包括一位醫生、一位護士及一位病人助理已被安排到到隔離中心，現時11位人員已進行病毒測試。其中一位於分流站工作的護士因仍未上班，將待其上班後才為他進行測試。

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記者：郭家穎

 

 

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