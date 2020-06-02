【生活智慧】經血染內褲超難洗　衛生棉品牌實測8種方法輕鬆去血跡

▲ 實測8種方法輕鬆清洗內褲上的經血。

經血沾染內褲相信是不少女士月經期間的煩惱之一，到底怎樣洗才能把內褲的血跡洗走？台灣品牌愛康衛生棉的YouTube頻道就實測了8種網上流傳清洗經血的方法，發現其中6種方法都能輕易洗走染了經血的內褲！

鹽

把鹽鋪滿在染了經血的位置，然後搓一搓。此時會見到血液慢慢轉移至鹽，鹽亦會變為粉紅色。再將內褲放進清水洗乾淨，經血會慢慢消失。其情況就像食牛扒時，鹽會吸收牛扒血水，只要一直搓，鹽就會將血液吸上來。

生薑

用磨薑器將生薑磨成蓉，然後將薑蓉鋪在染血的位置，此時會見到薑蓉慢慢變紅。清除變紅薑蓉後，放進清水洗乾淨，邊搓邊洗，染上的經血會慢慢消失。其原理主要因為生薑含有蛋白酶，可以分解蛋白質，所以可帶走經血。

洗衣皂

洗衣皂沾水後擦拭染血的位置，再用水清洗，非常乾淨。

口水

先收集口水，然後將口水塗抹在染血的位置，搓一搓，再放入清水洗淨，非常乾淨。

蘇打粉

將蘇打粉鋪滿染血的位置，搓一搓，然後放到清水洗淨，就算是蕾絲內褲都洗得非常乾淨。

雙氧水

將雙氧水噴在染血的位置，待慢慢起泡後放進清水洗淨，非常乾淨。雙氧水碰到血液，會產生氧化反應，所以洗淨後的水也會變成啡紅色。

熱水

經過實測，直接將染了經血的內褲放進熱水清洗，反而是洗不乾淨的。因為經血含蛋白質，蛋白質遇到熱水時就會凝固，導致難以洗淨。

檸檬

將檸檬汁滴在染血的位置，然後放置清水洗淨，內褲反而變了啡色，完全洗不乾淨。

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責任編輯：羅嘉欣