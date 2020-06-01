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【BB來了】應采兒初生細仔超萌照曝光　小春爆Jasper妒忌弟弟而抑鬱　　

娛樂 17:36 2020/06/01

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

陳小春初生細仔好可愛。

剛再度榮升人父的陳小春，自太太應采兒誕下第二子後，今日6月1日內地兒童節在微博首發細仔相片，並發表為父喜悅心聲，表達細初生兒子之情。

52歲陳小春再為人父，日前小春向傳媒表示，現時為細仔改乳名Hoho，意即「好好」之意。

今日小春內地國際兒童節日，小春在微博首公開細仔相片，並留言：「六一兒童節 HoHo 香港」，小春更附上5個心心圖案，盡展對二子的愛。

【BB來了】應采兒報喜誕第二胎　陳小春再當爸爸：媽媽真偉大

小春公開細仔樣子。（取自微博）

小春發布照片中，細仔HoHo張大口用力打呵欠，雙眼鼻子皺起，十分可愛。；剛出世的HoHo有個大嘴巴和耳朵，網民留言大讚「HoHo好可愛啊」、「恭喜春哥！Jasper有弟弟啦」！

Jasper榮升哥哥。（微博圖片）

【居家檢疫】陳小春應采兒住7千萬大埔豪宅　Jasper睡房大過普通家庭客廳【多圖】

昨日小春曾到養和醫院探望太太應采兒和細仔，並指太太剖腹產子過程順利，小春也有入產房陪產，但沒有親剪臍帶。他又笑道細仔指媽媽，令他也感放心。

榮升哥哥的大仔陳胤捷（Jasper），已經同弟弟見面。陳小春並指Jasper可能對弟弟有些呷細，故近日有些抑鬱。

小春笑言：「他問我甚麼叫jealous（妒忌），我也不識解釋，只說No big deal，他看似明白。」

小春更指Jasper現在不多開聲，跟以往有異，幸好他已成功開解囝囝，答應會多他踩單車、睇波：「相信大仔也開心，不過有少少jealous。」

應采兒陳小春再當父母。（微博圖片）

上周六陳小春和應采兒在社交網齊齊貼出家庭照，宣佈已成為四口之家。再做爸的陳小春，在微博分享喜悅，寫道：「辛苦啦老婆大人，媽媽真偉大。」

同時應采兒也發布一家三口及懷孕照，寫道：「一家四口，感恩。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

陳小春 應采兒 娛樂人物職業 Jasper 新手爸媽 懷孕 養和醫院

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