【港產口罩供應】理的口罩生產線移至本港　首批香港生產口罩6月3日登記

▲ 理的首批香港生產口罩6月3日登記。

新冠肺炎疫情持續，市民仍然四出搶購口罩。本港口罩供應商之一「理的」牌口罩早前於Facebook專頁透露，口罩生產將會逐步移到香港，預計將於2020年5月4日開始試產50片非獨立包裝口罩。有關港產口罩又有新消息，理的宣佈首批香港生產口罩將於2020年6月3日(星期三)上午10時開始以Google Form形式公開接受登記。

理的表示，首批香港生產口罩將於2020年6月3日(星期三)上午10時開始以Google Form形式公開接受登記。

口罩規格：

[Ultra Ready理的] 香港製造Level 3 外科手術口罩

大碼 17.5 x 9cm (50片非獨立包裝)

符合美國標準ASTM F2100-11 (Level 3) 及 歐洲標準 EN14683 Type IIR

B.F.E. , P.F.E. , V.F.E. ≥99%

拒水面層及底層

不含玻璃纖維

三層掛耳式設計

一次性使用

登記日期 : 2020年6月3日星期三 (10:00AM)

名額 : 500盒 (每人限買一盒, 先到先得, 額滿即止)

售價 : HK$150.00/盒 (包順豐速遞)

付款方式 : Paypal / Payme

送貨方式 : 只限順豐速遞

付款安排 :

成功登記者於短時間內會收到我們電郵確認訂單編號, 請按該電郵發送時間起計48小時內完成入數及傳回入數紀錄予本公司電郵方為有效，否則此訂單會視為放棄論。

送貨安排：

收到入數紀錄後, 安排順豐送貨, 並以電郵通知客人順豐運單號碼。住宅或偏遠地區, 送貨時間或會多於1個工作天。

注意：

登記時, 資料必須齊全 (中文/英文全名，電話，收貨地址，電郵)

由於個人衛生問題, 此產品不設退換。

若沒有收到該確認郵件, 請檢查垃圾郵件資料夾。

理的有限公司保留最終決定權。

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責任編輯：羅嘉欣