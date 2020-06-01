涉中環藏鎚子被控　16歲男生獲撤控

▲ （經濟日報資料圖片）

16歲男生涉於今年1月19日在中環愛丁堡廣場天星碼頭多層停車場外，管有1支鎚，被控1項管有物品意圖損壞財產罪。案件今（1日）於東區裁判法院提訊，控方提出簽保守行為處理，16歲被告控罪獲撤，但須支付500元堂費。裁判官指被告非常幸運，又指若被定罪，將會留有案底。

被告為16歲男生，早前被控1項管有攻擊性武器罪，控他於2020年1月19日在中環愛丁堡廣場天星碼頭多層停車場外，管有1支鎚。

控方今修訂控罪為管有物品意圖損壞財產罪，但考慮到被告年紀及過往的良好紀錄，加上沒有證據顯示被告曾使用涉案物品，申請不提證供起訴，以簽保守行為的方式處理案件。

裁判官質疑，重點在於被告是否有使用物品的意圖，而非有否使用物品。控方回應指，被告當時因形跡可疑而被截查，但鎚屬常見物品，難以證明被告打算用作破壞他人財產。

案情指，於案發當日下午約3時在遮打花園有公眾集會，但由於當時主辦方未能控制狀況，現場出現混亂及毆鬥事件，警方當日下午宣佈集會取消。被告於中環愛丁堡廣場附近被截停，被告當時身穿黑色衣物、戴黑色帽及口罩，警員指他迴避眼神接觸。被告後來被帶到愛丁堡廣場天星碼頭多層停車場外，警員在他的背包內搜出鎚、2雙手套、1個防毒面具及1個護目鏡。

被告同意簽保守行為及同意案情。裁判官指，被告非常幸運，若然控方堅持起訴，他一旦被定罪，將會留有案底、伴其一生，最終判被告守行為一年，及須支付500元堂費。辯方沒有就堂費提出爭議，被告控罪獲撤。

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記者：王仁昌