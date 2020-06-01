NGO現金援助基層家庭　受惠婦女每月可獲2,000元為期一年

▲ 多個社服機構聯手於2018年推出「心深連動」基層家庭支援金計劃，為基層家庭提供每月2,000元的支援金，及就業輔導，亦會助他們獲得託兒服務，為期一年。（洪芷晴攝）

基層婦女要投入勞動市場，必須跨過託兒、就業資訊不足等障礙。有機構為支援有需要家庭，設立過渡性現金援助及配套，以「先津貼後就業」的計劃下為參加者提供支援金及就業輔導服務，並協助基層家庭解決子女託管需要，以提升家庭就業時數及收入。

香港婦女中心協會、啟愛共融社區中心及香港社區組織協會於2018年推出「心深連動」基層家庭支援金計劃，參加者為基層家庭婦女，計劃會為她們提供每月2,000元的支援金，及就業輔導，亦會助他們獲得託兒服務，為期一年，以協助婦金投入勞動市場；計劃由周大福慈善基金資助。

為檢討計劃成效，該3個協會早前委托臻善評估中心進行成效評估及研究。中心指，先2018年推出計劃至今，已為171個家庭提供服務，共發放逾180萬支援金，衍生逾3萬2千小時的託兒、補習時數，參與家庭合共就業達6萬3千小時，增幅接近4成。

一家四口的陳女士育有兩名子女，由於丈夫居於國內，她需要獨自一人照顧子女，只能每月兼職約80至90小時，月入只有約5000元；她於去年10月參與計劃，使用每月2000元為女兒參加英補習班、珠心算班、及社交情緒訓練班，「自己英文不好，不懂教，有人幫助教好好多，自己可專心工作」，至現時每月工作時數能上升至130小時，月入亦提升至9000至1萬元。

她指，除工時及工資提升外，補習及興趣班對女兒的個人成長及情緒管理上都有幫助，明顯見進步，因而感到十分高興；現時她任職兼職會計文員，未來盼能轉做全職，令工作及收入更穩定。

臻善評估中心董事黃洪認為，計劃能彌補政府現有政策不足的角色。現行的政府支援在職貧窮的政策主要以2015年設立在職家庭津貼作為主要的津助，要符合「低津」工時對申請人來說特別困難；而申請者每次遞交申請都需要向僱主索取工作證明，往往承受僱主方面的壓力，甚至失去工作機會。至於綜援並會有標籤作用，增加受助人的心理負擔。

他指，此計劃以先津貼後就業的原則為參加者提供協助，不但能避免工時門檻的申請壓力及領取綜援的歧視標籤，照顧申請者的尊嚴，照顧參加者的不同需要。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：洪芷晴