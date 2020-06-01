【堅強媽媽】患子宮頸癌血崩無情丈夫出軌　港媽絕望圖輕生被女兒一聲「媽咪」喚醒

▲ Kowie走過患癌和丈夫出軌的日子，獨力湊大兩名女兒。

面對丈夫出軌、罹患癌症，大女是資優卻患自閉症、細女患過度活躍症，離婚後更遭前夫一家騷擾，似乎所有不幸都集中在這女人身上。曾經，她在意識迷糊下，站上窗台幾乎一躍而下。一把稚嫩的聲音大叫「媽咪」，把她驚醒，回過神來慶幸沒有做傻事。過去10多年，關關難過關關過，她獨力撫養女兒成人，為保護女兒選上學校校董，更以自身經歷幫助其他婦女，在兩年前當選「傑出家長」。

陳淑儀（Kowie）一個看似平凡的名字，卻有不平凡的人生。陳淑儀在過去10多年來，經歷了人生最難捱的時光。她與前夫相識於高中，畢業後兩人相戀同居，直至1999年懷孕，兩人趕在大女出生前結婚，其後細女在2004年出生。

▲ 即使在患癌期間，Kowie也不忘帶兩名女兒出外遊玩。（受訪者提供）

丈夫目睹血崩逃離

Kowie在電訊公司投訴部當主管，前夫則在會所工作，生活本來簡單幸福。然而，好景不常，Kowie在2005年確診患上子宮頸癌，經常出現血崩，試過在家中坐著梳化，一起來整條褲和梳化遍布血，前夫看到後不但沒有陪伴照顧，反而因受驚害怕，選擇逃避她。

▲ Kowie為了兩名女兒，勇敢地走艱難的人生路。（受訪者提供）

與此同時，前夫轉職至酒店，他成熟高大的外型，吸引到在酒店工作的一名年輕女生。該女同事明知他有太太，仍積極展開追求。前夫抵受不住引誘，最終出軌，連離婚也懶去做。

那位小姐經常打來我屋企，說要「搵老公」，還問我是誰，我就說「我是你老公的女兒的媽媽」。我跟前夫說，「到這個地步，老公已不是我的老公，不如你搬走吧！」

▲ 經歷過子宮頸癌和丈夫出軌，令Kowie變得更堅強。（湯炳強攝）

抗癌日吞48粒藥

當年Kowie為了抗癌，每月要看4次醫生，每天要吞下48粒藥，吞到喉嚨損傷，進食都難以吞嚥，卻仍死撐上班，並要照顧兩名女兒起居，實在無力與小三及前夫爭吵。最終Kowie申請離婚，賣去與前夫合買的單位後，帶著兩名女兒租住唐樓，前夫不久就與小三雙棲雙宿。

有一天，Kowie拿起一堆洗好的衣服，到窗台打開窗花準備掠衫，腦海突然閃過輕生的念頭。

我當時無意識地坐在窗邊，那瞬間在想，我死掉會否更好呢？大女當時在廚房想拿東西，於是大叫「媽咪」。

一聲「媽咪」，令Kowie忽然驚醒，回頭一看，大女只有3歲，細女還是嬰兒，如果她真的死掉，有誰理會兩名女兒呢？很快，Kowie就從窗台下來，因為她知道兩名女兒需要媽媽，亦因為兩名女兒，撐著Kowie繼續走過艱難的人生路。

▲ Kowie三母女感情深厚。（湯炳強攝）

獨力湊大兩名SEN女兒

儘管自己身心俱疲，Kowie為了兩名女兒仍堅強面對癌症和一切困難。在逃出輕生念頭後，Kowie跟前夫打了7年官司爭撫養權和申請禁制令，因前老爺奶奶不斷跟蹤滋擾兩女兒，令本身患有過度活躍症的細女確診驚恐症，而屬高智能自閉症的大女，更在腦海密謀傷害爸爸的情人，情況令人憂心。

Kowie辭去工作全心照顧兩女，多年來更加入學校校董會和家長教師會，緊貼女兒在校情況，又利用空餘時間做義工，協助有類近經歷的婦女和孩子，令她在兩年前獲選為「十大傑出家長」。

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記者：林愛娜