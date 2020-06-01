【新冠肺炎】本地女患者確診前3度到李玉棠診所求診　診所今早照常營業至3時突關門　

▲ 李玉棠診所今早照常營業至3時突關門。（本報記者）

衞生署昨日（31日）公布兩宗本地個案，包括一名34歲女確診者，該女患者先後於本月25至28日三度到瀝源廣場的私家診所向李玉棠醫生求診，但醫生未有為她進行病毒測試；衞生防護中心傳染病處主任張竹君於記者會上透露，李玉棠與該診所的職員需到檢疫中心隔離，惟該診所今早仍照常營業，多名求診者更表示不知道李玉棠醫生曾多次為確診者診症，有街坊向TOPick指，診所其後於今午3時許突然關門。

香港醫學會會長何仲平認為該名醫生不屬失職，「因為個病好新，醫生不會有很多經驗，病人症狀亦可以好輕微，不能完全怪罪於他」，何仲平強調醫學會會繼續去信私家診所醫生，呼籲他們即使遇上症狀輕微的患者，亦應為病人進行病毒測試。

至於去信呼籲的方式壓力是否不足，何仲平坦言需要時間讓診所醫生適應，並認為是次事件能提高醫生警覺性，他亦不建議立法強制相關措施，「因太多事要考慮，是不是所有病人都要驗？有些症狀十分輕微的病人也不一定願意驗。」

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記者：鄧凱文