西九文化區面臨3年39億營運財赤　唐英年：保證會到立法會攞錢

▲ 西九文化區正面臨3年39億的營運財赤。（資料圖片）

西九文化區（西九）超支問題非一日之事，上周西九文化區管理局提交的文件指出，未來3年的營運赤字高達約39億，而文件中更提及「管理局亦與政府於加強財務安排的前題下，探討其他融資方案。」，令人擔心成為西九文化區要向政府申請撥款，成為海洋公園翻版。西九文化區管理局主席唐英年今日到立法會解畫時就指，「我會保證你（鄺俊宇）我會黎攞錢」。

唐英年今日（1日）到立法會交代西九最新財務狀況時坦言，未來西九財政會「越輸越多」。他解釋指，西九的設施有賺錢的商業設施，亦有蝕錢的文化設施，在原先的計劃下，兩者會互相平衡，但由於港鐵在興建高鐵時出現延誤，導致西九用以興建商業設施的用地，遲遲未能從港鐵手上收回，而文化設施則陸續啟用，造成收支不平衡。

根據文件，西九管理局預測未來3個年度的營運開支，將分別會錄得9.87億、13.7億和15.51億，合共約39億。

部分列席議員擔心西九會變成「翻版」海洋公園，需向政府申請撥款，填補赤字。立法會議員鄺俊宇質問唐英年指，

你能否保證不向我們（立法會）攞錢？

唐英年則回應指，

我會保證你（鄺俊宇）我會黎攞錢！

然而，民政事務局常任秘書長謝凌潔貞其後澄清指，會否向政府申請撥款，還是向外融資，仍有待財務顧 問完成衡量現金流需求、利率風險及其他因素。

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記者：陳梓蔚