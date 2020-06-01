自資專上教育提升及啟動補助金計劃僅屬一次性　團結香港基金盼增經常性補助

▲ 教育局早前公布「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」計劃申請細節。（經濟日報資料圖片）

政府早前接納檢討自資專上教育專責小組的報告，改組自資專上教育委員會；另教育局於上周五（29日）向立法會提交文件，公布「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」計劃申請細節。團結香港基金教育及青年研究主管郭凱傑對此表示歡迎，但認為由於補助金計劃為一次性，始終未能為自資界別提供課程持續發展所需的連貫性。

郭凱傑指，認同政府所指，預期獲資助的課程會以職業專才教育課程及專業為本學士課程為主，相信能夠製造誘因，開辦更多社會所需的應用教育課程，惟計劃的申請資格有擴寬的空間，例如銜接學位、企業學院開辦的學位、兼讀制課程等，可以讓受惠人數更多，進修途徑更靈活。

他希望，政府在意識到資助與自資界別資源上差距後，能對症下藥，增加經常性補助，減輕學生負擔，才能促進高等教育並行發展。

郭凱傑續指，自資專上教育委員會多年來在資源分配上不擔當任何角色，委員會經改組後可就自資界別的發展，包括革新規管、提升質素、資源分配等政策提供意見，把本來分散於各部門的功能整合，對委員會成爲資助界別「教資會」的願景邁出一大步。

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記者：陳曉瑩