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【新冠肺炎】27歲確診救護員曾光顧又一城牛角　餐廳已即時暫停營業消毒

社會 18:41 2020/06/01

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

27歲男救護員曾於5月30日到訪又一城牛角晚膳。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆，本港今日（1日）新增3宗本地感染個案，其中一名是27歲男救護員，隸屬消防處，他曾於5月30日到訪又一城牛角晚膳。牛角所屬的敘福樓集團主席和行政總裁黃傑龍表示，公司亦已即時與衞生防護中心取得聯絡，中心表示由於傳播風險低，分店無需停業並只需用1比99漂白水作正常清洗。

【新冠肺炎】首宗救護員執勤期間感染　27歲男救護員曾接觸患者

公司為確保安全，決定採取更審慎措施，包括又一城牛角及溫野菜分店已即時暫停營業及聘請專業公司於6月1日晚上進行深層消毒，所有員工不會分派到其他分店工作並作自我隔離。公司將密切跟進事件並在有需要時候作進一步公布。

【新冠肺炎】接觸過女患者的12位醫護11個結果呈陰性　尚有1位仍未接受病毒檢測

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責任編輯：陳子謙

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