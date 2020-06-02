【星級理財】太極樂隊雷有輝疫情下零收入　入行40年婚後買基金為兒子儲錢

新冠肺炎疫情肆虐近半年，各行各業大受打擊，其中影視業成重災區，因大小演出停辦，業內工作人員陷停工狀態。資深音樂人太極樂隊主音雷有輝（Patrick），本身亦是資歷深厚的和音歌手，近半年因所有演唱會停辦，Patrick亦幾近零收入。

1984年便組樂隊入行的雷有輝，最為人熟悉是作為太極樂隊的主音，但在幕前做歌手以外，雷有輝亦是行內資深的和音，多年為不少巨星的唱片及大型演唱會擔任和音工作，在行內被公認是首席和音歌手。

▲ 雷有輝跟太極樂隊成員合作逾30年，友情深厚。（取自facebook）

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不過，近日因疫情底下，各地娛樂事業幾近冰封，主力為演唱會擔當和音的雷有輝，亦告口停手停。

Patrck解釋：「相信行內有9成的音樂人，都因為今次疫情而沒有工作，我也不例外，因自己主要收入都來自和音工作，現在各個演唱會停辦，因此也是零收入。」

已結婚生子的雷有輝，一早明白未雨綢繆的重要性。「演藝行業其實是自由工作者，因此年青時已知道儲錢的重要，曾看過一個理財節目，指自由工作者須明白可能隨時沒工作，因此最好經常預備至少9個月的應急錢，以備生活不時之需。」

▲ 已結婚生子的雷有輝，明白未雨綢繆的重要性。（攝影：黃建輝）

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雷有輝於2000年結婚，婚後生有一子，更明白金錢對一個家庭的必要性。「未婚前雖會儲錢，但沒有甚麼投資，只會買一些人壽和意外保險。幸而自己認識不少做agent的好友，他們會好明白我的財務狀況，尤其孩子出生後，便建議我買教育基金，當儲錢為兒子將來讀大學所用。」

近日疫情雷有輝雖然沒有收入，但他指2月時剛好有份基金供款期滿，並收到一筆回報：「這筆錢其實也是以前基金為自己儲落，現在暫時不用作兒子大學學費，先作為家庭收入。」

▲ 雷有輝80年代便出道，跟張國榮亦識於微時。（受訪者提供）

盼帶起行業氣氛

影視界陷冰封，雷有輝坦承行內氣氛確不佳，因此更希望年青一輩懂理財重要。「先要做好儲錢的習慣，到日後有需要時，便是很重要的一筆錢。」

即將在8月開個人音樂會的雷有輝，極有可能是疫情後首個流行音樂會，他期盼可提振行內氣氛。「雖非大型音樂會，但至少令台前幕後人員都有工開，難得有老闆肯投資，予給予行內人一個希望，由此帶動其他工作機會，首先大家都要有信心，向好方向去想，在寒冬中帶來曙光！」

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記者：區家歷

場地提供：Rise Kitchen