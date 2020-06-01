外婆涉以背包繩索勒死6歲外孫　女兒指被告患精神病

▲ 被告簡桂芳（紫衣者）被控1項謀殺罪。（經濟日報資料圖片）

與6歲外孫同住的52歲清潔女工，2018年3月與友人及外孫飲茶及買玩具後，涉帶同外孫到灣仔一酒店租住房間，以背包的繩索勒死外孫。涉案外婆今(1日)就謀殺罪於高等法院開審。控方指被告曾到五金店購買刀，並曾於救護車阻止救護員替外孫進行急救。男童母親今作供稱，母親患有精神病，她年幼時曾阻止母親上吊，對於母親所做的事，她表示已原諒。

被告簡桂芳（54歲），被控1項謀殺罪，控罪指她於2018年3月18日，在香港謀殺男童鄭霆軒。

控方開案詞指，案發時被告與6歲死者同住，案發前1天早上，被告應友人葉潤輝相約飲茶，被告與死者於11時半前到馬頭圍道1五金店購買了1把刀，及後與葉會合。同日下午，3人一同到香港仔華富邨商場，被告曾買玩具給死者。

控方指被告與死者於下午5時半，於灣仔1酒店租了房間。及至翌日凌晨近1時，被告抱著死者向酒店女清潔工要求報警，救護員及警員其後到場，控方指被告向救護員表示男童已死亡，救護員發現男童頸部及面部均有瘀痕，被告於救護員詢問下表示是她勒死死者，控方指被告於救護車內曾阻止救護員替男童進行急救，又指死者患精神病，死者於凌晨約2時半證實死亡。

控方指警員其後於酒店檢取1條尼龍繩索，並發現被告的背包缺少一條繩索，即被使用勒斃死者的繩索。根據法醫檢驗後證實死者死於被勒斃，並沒有任何擋駕痕跡。控方指被告有意圖殺害死者，並著陪審團須考慮被告當時的精神狀態。

死者母親黃詩敏作供指，兒子1歲前與她及被告同住，其後她搬出單位，母親便與兒子同住及照顧。及至兒子讀小學，黃表示會晚上回家晚膳及替兒子溫習功課。黃供稱，兒子是快樂的孩子，她亦對被告照顧兒子表現滿意，除了於學習方面有意見。

黃指案發前1天下午，兒子致電給她表示玩得很開心，當天葉潤輝亦曾致電她，提及被告「有啲怪」，著她致電被告。黃遂於當晚8時前致電被告，被告表示當天玩得有點疲累，並提及會找酒店房，但沒有提及酒店名稱。黃指當晚約9時曾致電被告，並曾與兒子對話。

辯方盤問下，黃承認被告患有精神病，但從沒有親眼看見被告服食藥物，只見過覆診紙。黃承認於讀小六至中一時，曾阻止母親上吊。黃形容被告對兒子健康、情緒、學習及整個人都感到擔心，黃同意律師形容，被告將自己代入母親角色照顧死者，並指殺害孫兒的行為與其性格不符，黃並表示已原諒被告。聆訊明續。

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記者：林育慧