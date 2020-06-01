立法會研究：本地多項人才入境計劃成效未如理想　招攬人才能力令人憂慮

▲ 立法會研究簡報指，本港多項人才入境計劃成效不理想，吸引人才的能力令人憂慮。（資料圖片）

全球化加上經濟模式轉向知識、創新型經濟，全球各地出盡法寶爭奪人才。不過，立法會秘書處的研究簡報顯示，本港多項人才入境計劃成效未如理想，吸引外來人才的競爭力令人憂慮，料生活成本高企及生活質素均影響人才來港意欲。

簡報指，本港過去推出多項人才入境計劃，以吸引外來的高技術人才來港工作及定居，包括「一般就業政策」、「輸入內地人才計劃」、「優秀人才入境計劃」及「科技人才入境計劃」。

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不過，簡報批評上述計劃成效未如理想，例如在過去10年間，根據「一般就業政策」提出並獲批准的申請宗數由2010年的26,881宗增至2019年的41,289 宗，但同期居港的外籍人士人數則由2010年底的72,784人減少至2019年底的50,394人。

雖然入境處在2003年至2012年間共批准了57,126宗「輸入內地人才計劃」的申請，但最終只有7,033人在2010年至2019年間取得居留權。報告由此估算，根據輸入內地人才計劃來港的人才中，只有12%在居港滿7年後申請成為香港永久性居民。而根據「優秀人才入境計劃」來港定居的人士亦為數不多，政府每年批准的申請僅數百宗，低於每年100個配額的水平。

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簡報又指，入讀教資會資助的副學位、學士學位和研究院修課課程的非本地學生當中，卻以內地學生居多，比例高達60%，但與10年前的90%相比，額份已有所下降；而研究院研究課程中，內地生亦佔2018-2019年度非本地學生總人數的83.3%。而內地生未必視香港為最理想居留地或事業發展的最佳選擇，報告指近年越來越多內地學生畢業後選擇離港，估計是返回內地尋求更理想的事業發展機會。

報告引述國際管理發展學院2019年的「世界人才排名」，本港在吸引與留住人才一項中，由2018年的14位跌至18位。學院認為，居住成本高昂是影響香港吸引、挽留人才競爭力的一大因素，生活成本高企亦削弱了香港能以優厚薪酬吸引人才的競爭力，在港工作的高級專業人士的待遇，以美元計算的年薪比較，並非較在內地及新加坡工作的同業特別吸引，調整生活成本後，薪酬較內地及新加坡為高的職位不多。

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另外，生活質素亦是人才決定工作和留居地所考慮的因素，但香港在多項全球宜居程度調查取得的排名不高，例如2019年經濟學人智庫的「全球宜居城市指數」(Global Liveability Index) 中排名第38位；在2019-2020年ECA International的「最宜居城市調查」(Most Liveable City Survey)中，香港更位列第93位。

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責任編輯：徐紹軒