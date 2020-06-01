消息指港鐵新訊號系統測試失誤　列車一度消失於車務控制中心顯示屏

▲ 有消息指港鐵新訊號系統測試時出現失誤，列車一度消失於車務控制中心的顯示屏上。（資料圖片）

港鐵早前宣布將於今年中開始在東鐵綫引入9卡列車，與現時沿用的12卡列車「混合跑」，惟社交媒體專頁「Riders」指，新訊號系統在實際試車時失誤，「混合跑」要再延遲。有消息人士就指，失誤之一是有列車在試車時，在車務控制中心顯示屏上失蹤，形容情況危險。

據悉，港鐵在測試新訊號系統時，系統出現錯誤，參與試車的列車一度在車務控制中心的顯示屏上失蹤。

有消息人士指出，如正式投入服務時出現上述情況，應對上港鐵車務控制中心需先暫停全綫列車運行，確認列車位置後再改以人手操作列車。惟人手駕駛下，列車車速只能維持在約每小時23公里，除影響市民出入外，更會增加行車風險。

消息又稱，港鐵現時尚未確認事發原因，相信港鐵查明事件前，9卡列車和12卡列車「混合跑」將要延誤。

TOPick正向港鐵及機電公程署查詢，暫未有回覆。

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記者：陳梓蔚