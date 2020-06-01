政府對專營的士條例草案終止審議感遺憾　或於下屆立會會期內重提

▲ 政府表示，對專營的士條例草案終止審議感遺憾。（經濟日報資料圖片）

《專營的士服務條例草案》（《條例草案》）委員會今日（1日）決定終止審議相關法例的工作，政府發聲明表示，對此十分遺憾，指會因應社會的意見及情況，以考慮會否在下一屆立法會會期內重新提交《條例草案》予立法會審議。

專營的士條例草案難產 負責審議委員會停止工作

政府說，自政府於去年5月向立法會提交《條例草案》以來，政府一直致力配合法案委員會的審議工作，解釋專營的士的政策及《條例草案》的內容，同時聆聽議員及公眾的意見，鑑於法案委員會決定終止審議《條例草案》的工作，政府未能在本立法年度內就《條例草案》恢復二讀辯論。

政府續稱，現時《條例草案》中的專營的士方案為政府多年來諮詢業界及其他不同持份者，並平衡多方面考慮後所建議的方案，仍然認為推出專營的士，可回應社會上對服務質素較佳和具備「網約」特色的個人化點對點公共交通服務的新需求，故會因應社會的意見及情況，以考慮會否在下一屆立法會會期內重新提交《條例草案》予立法會審議。

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記者：陳曉瑩