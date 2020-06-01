【相依為命】帶腦麻痺兒跑馬拉松環島遊　單親媽與死神競賽︰多讓他看世界不留遺憾

▲ 台灣一名媽媽帶著患重度腦麻痺的19歲兒子跑馬拉松，只為讓他在有限的生命中，多看看這個世界。

照顧健康出現問題的孩子絕不輕鬆，但每個孩子都是媽媽的寶貝，即使遇到再大的困難，媽媽仍會咬緊牙關撐過去。台灣一名媽媽帶著患重度腦麻痺的19歲兒子跑馬拉松，只為讓他在有限的生命中，多看看這個世界。

小比媽媽陳嘉齡開設Facebook專頁「小比的跑旅雜記」，記錄與19歲重度腦麻痺兒子小比的生活。小比媽早前接受台灣《東森新聞》訪問，她表示重度腦麻痺孩子的平均壽命只有20歲左右，這兩年內她帶著小比參加了134場馬拉松，希望能讓他看世界。

安排「畢業旅行」 留下共同回憶

小比媽媽更計劃今年7月帶兒子踩單車環島遊12天，作為他的「畢業旅行」，也為二人留下美好的回憶，因她不知道兒子明年還在不在。

有人批評她經常帶著腦麻痺兒外出，而且在新冠肺炎疫情下，有機會受感染，甚至有人問及她為何沒有安樂死。小比媽媽將一切批評都一笑置之，當她看到兒子在馬拉松的路上吹到風時，笑得很開心的樣子，她認為兒子終於可在家及醫院外接觸世界。

▲ 小比媽媽看到兒子在馬拉松的路上吹到風時，笑得很開心。（相片來源︰小比的跑旅雜記 fb）

她憶述兒子6個月大時打預防疫苗後，出現嬰兒點頭式痙攣症狀，那時候醫生跟她說兒子「以後就是白癡」。她當時受到很大打擊，難以接受原本好好的孩子患上重度腦麻痺。

小比的智力如同幼稚園生，完全無法行動，不會說話，吃東西需透過鼻胃管灌。小比體重大約30公斤，媽媽每天抱著他上下樓梯，每4小時起床給他灌牛奶，她已經十多年沒有好好睡過。

法律系畢業 為照顧兒子做女工

小比每次住院，媽媽都有一種跟死神搏鬥的感覺，不知道他這次能否出院。看著兒子生病，她尤其痛苦，希望能代兒子承受。有親友建議她把兒子送到安養院，可是她不願放棄兒子。

既然把他生下來，就有義務去照顧他、扶養他，而不是累了就把他丟到旁邊。

原本法律系畢業的小比媽因為要照顧兒子，由OL變成女工，做過送報紙、送羊奶等工作，只為工作時間較短，方便她照顧兒子。小比一個月醫藥費約1萬多台幣，加上尿布等開支，一個月約需2、3萬台幣。

小比媽媽曾在Facebook發文指有人說小比是他的負擔，不過她一點都不覺得兒子是負擔，更希望帶著他四處走。

雖然他的身體不好，但我還在努力，希望能帶他去好多好多地方，為的是未來不留下遺憾。

她希望在小比或她有限的生命裡，趁著自己還走得動，多讓小比看看外面的世界，而不是一直關在家裡不出門。

更多正能量的報道，即睇︰

【逆境自強】車禍後變殘疾生命從此不一樣 堅強人妻不放棄︰重新學飲水刷牙

【堅強媽媽】患子宮頸癌血崩無情丈夫出軌 港媽絕望圖輕生被女兒一聲「媽咪」喚醒

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰駱秀玲