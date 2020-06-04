  • 31°C
香港時間 : 2020604日 (四) 10:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港產口罩供應】PFE+BFE+VFE達99%　OxyAir Mask彩虹口罩早上9時半開始登記

健康 09:25 2020/06/04

分享：

熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

OxyAir Mask彩虹口罩早上9時半起登記。

本港的新冠肺炎疫情雖有所緩和，但仍有零星確診個案出現，口罩已成為港人不可或缺的必須品。本港首家分別達到歐洲與美國的二級口罩標準的口罩生產商Oxyair Mask HK，將於6月4日上午起在網上進行先登記後抽籤的開賣口罩活動，購買名額為4萬名。

Oxyair Mask HK今日（1日）在官方facebook公布登記網址及登記詳情：

  • 登記網址：https://oxyair.noq.com.hk/pending （登記時間開始時內容會自動跳為登記頁面）
  • 登記時間：6月4日早上9:30至6月5日早上9:30
  • 登記名額：20萬名（額滿即止）
  • 中籤名額：4萬名

登記及購買方式

  • 登入抽籤網
  • 輸入電郵及電話登記（電話及/或電郵均不能重複登記），即時拿到籌號
  • 於2020年6月5日 截止登記後進行抽籤，同日晚上會將結果通知中籤與不中籤人士
  • 成功中籤者會收到購買連結的電郵
  • 進入購買連結，選擇購買我們的產品，結帳完成購買
  • 付款方式：Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay

口罩規格

  • 件數: 30（每盒3包，每包10件裝）
  • 規格: PFE≧99%, BFE≧99%, VFE≧99%
  • 尺寸: 17.5 x 9.5cm
  • 顏色: 粉紫色x10，粉紅色x10，粉綠色x10
  • 產地: 香港

每個中籤者最多可以購買3盒彩虹口罩三色別注版，每盒內有3個顏色，分別為粉紫10個、粉紅10個、粉綠10個，每10個為一小包。每盒30個裝彩虹口罩三色別注版售價為90元，同時可以優惠體驗價每支50元選購全天然殺菌消毒泡泡。

中籤者必須於2020年6月8日中午12:00或以前完成付款，逾期付款連結無效，確認付款後，客戶將收到第三方系統供應商發出購買確認通知。

廠商將會於6月底至7月10日期間每天分批發貨，將以客戶付款之先後次序順序發貨，當發貨後客戶將收到發貨通知。貨品運送方式可以選擇順豐或Alfred智能櫃，順豐費用為30元2盒及36元3盒，Alfred智能櫃不論2盒或3盒一律$20。

更多關於口罩消息：

【港產口罩供應】BFE≥95% Mask X 黑白口罩每盒$98 　先登記後抽籤6月初開售【附購買方法】

【台灣口罩】台灣6月1日起開放口罩出口 藍鷹牌口罩「大貨」出發赴港

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳珈希

病菌及病毒 環境衞生 網絡熱話 口罩 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

最高瀏覽

【不倫戀】人夫搭上好友11歲女5度開房發生性關係　 女生常缺課揭相差40歲不倫戀
12:04 2020/06/03
【不倫戀】人夫搭上好友11歲女5度開房發生性關係　 女生常缺課揭相差40歲不倫戀
【台灣口罩】中衛口罩11點網上開售　彩色醫用口罩每盒50片最平78元【附購買連結】
11:01 2020/06/03
【台灣口罩】中衛口罩11點網上開售　彩色醫用口罩每盒50片最平78元【附購買連結】
【野蠻奶奶】新抱安排奶奶食自助餐賀壽被嫌　高EQ忍氣吞聲打圓場獲網民大讚
13:12 2020/06/03
【野蠻奶奶】新抱安排奶奶食自助餐賀壽被嫌　高EQ忍氣吞聲打圓場獲網民大讚