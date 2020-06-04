【港產口罩供應】PFE+BFE+VFE達99%　OxyAir Mask彩虹口罩早上9時半開始登記

▲ OxyAir Mask彩虹口罩早上9時半起登記。

本港的新冠肺炎疫情雖有所緩和，但仍有零星確診個案出現，口罩已成為港人不可或缺的必須品。本港首家分別達到歐洲與美國的二級口罩標準的口罩生產商Oxyair Mask HK，將於6月4日上午起在網上進行先登記後抽籤的開賣口罩活動，購買名額為4萬名。

Oxyair Mask HK今日（1日）在官方facebook公布登記網址及登記詳情：

登記及購買方式

登入抽籤網

輸入電郵及電話登記（電話及/或電郵均不能重複登記），即時拿到籌號

於2020年6月5日 截止登記後進行抽籤，同日晚上會將結果通知中籤與不中籤人士

成功中籤者會收到購買連結的電郵

進入購買連結，選擇購買我們的產品，結帳完成購買

付款方式：Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay

口罩規格

件數: 30（每盒3包，每包10件裝）

規格: PFE≧99%, BFE≧99%, VFE≧99%

尺寸: 17.5 x 9.5cm

顏色: 粉紫色x10，粉紅色x10，粉綠色x10

產地: 香港

每個中籤者最多可以購買3盒彩虹口罩三色別注版，每盒內有3個顏色，分別為粉紫10個、粉紅10個、粉綠10個，每10個為一小包。每盒30個裝彩虹口罩三色別注版售價為90元，同時可以優惠體驗價每支50元選購全天然殺菌消毒泡泡。

中籤者必須於2020年6月8日中午12:00或以前完成付款，逾期付款連結無效，確認付款後，客戶將收到第三方系統供應商發出購買確認通知。

廠商將會於6月底至7月10日期間每天分批發貨，將以客戶付款之先後次序順序發貨，當發貨後客戶將收到發貨通知。貨品運送方式可以選擇順豐或Alfred智能櫃，順豐費用為30元2盒及36元3盒，Alfred智能櫃不論2盒或3盒一律$20。

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責任編輯：陳珈希