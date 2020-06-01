【港區國安法】港澳辦、中聯辦、駐港公署 譴責美國揚言制裁香港

▲ 港澳辦港澳辦表示，「港區國安法」純屬中國內政。（資料圖片））

美國上周五就人大通過設立「港區國安法」草案，表示撤銷對香港的貿易優惠待遇。港澳辦、中聯辦、外交部駐港公署昨分別發表聲明譴責相關言論。其中，港澳辦發言人批評，美國當局對香港的言論是徹頭徹尾的謊言與污蔑。

港澳辦發言人指出，維護國家安全是所有國家的頭等大事，形容美國在國家安全立法上更是無所不用其極。發言人表示，建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，純屬中國內政，美當局沒有任何資格品頭論足。又指，對香港今日的嚴峻局面，美國政客實負有不可推卸的責任。發言人指，奉勸美國當局不要以「雙重標准」對別國內政指手畫腳，多花點精力防控新冠肺炎疫情，多下點功夫消除種族歧視以應對正席捲全國的抗議浪潮和騷亂。

中聯辦表示，堅決反對美國總統特朗普近日指摘中國涉港國安立法、揚言取消對香港貿易優惠待遇等言論，強烈要求美方糾正這一錯誤做法。發言人表示，美國對香港國安立法揚言採取所謂制裁，恰恰證明他們關心的根本不是香港民主自由，也不是香港的穩定繁榮，而是把香港作為遏制中國發展的一顆棋子，更加說明香港國安立法反對外部勢力干涉的迫切性和必要性。

外交部駐港公署發言人批評，美方抹黑「一國兩制」和香港高度自治是蓄意歪曲事實。發言人稱， 香港國安立法合情合理合法，是中國的內政和主權，立法目的是彌補香港特區在國家安全法方面的缺失，更好地貫徹「一國兩制」，維護香港長期繁榮穩定。認為美方竭力阻撓破壞香港國安立法，是赤裸裸地干預香港事務、干涉中國內政，是粗暴踐踏國際法原則和國際關係基本准則。發言人強調，中國政府維護國家主權安全发展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。

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責任編輯：林曉君