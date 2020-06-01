【港區國安法】浸大及演藝學院晚上回應　稱明白國家安全的重要

▲ 浸大及演藝學院回應港區國安法，均指稱明白國家安全的重要。（資料圖片）

港區國安法引起爭議，各大學陸續就事件回應，香港浸會大學和香港演藝學院今日（1日）晚上亦就此回應，前者指同意國家安全和香港穩定的重要，期望國安法能維持院校自主，學術自由；後者則表示支持落實「一國兩制」，明白訂立國家安全法的重要性。

浸會大學今日晚上指，同意國家安全和香港穩定的重要。又指大學是創造知識和作育英才之地，期望國家安全法能保障基本法賦予大學的院校自主，學術自由。浸會大學亦會繼續克盡本份，堅守教育宗旨、創造知識、培育人才、貢獻社會。

演藝學院則指，支持落實「一國兩制」，明白訂立國家安全法的重要性，相信立法有助香港及內地長期繁榮和穩定的發展。演藝學院又表示，一向重視言論、新聞、出版及集會的自由，並且相信這些乃《基本法》賦予香港社會的重要部分。

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責任編輯：陳梓蔚