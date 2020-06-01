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【港區國安法】八大校董會主席發聲明　稱作為港人有責任保護國家的安全

社會 21:58 2020/06/01

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八大校董會主席發聲明指，作為港人有責任保護國家的安全。（資料圖片）

各大學較早前回應港區國安法，而八大的校董會主席再出聲明指，作為香港市民有責任保護國家的安全，除了支持基本法外，也支持建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，藉以防止危害國家安全的行為和活動。

聲明全文如下：

作為香港市民，我們得到國家給予我們的保障。與此同時，我們亦有責任保護國家的安全。我們除了支持基本法外，也支持建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，藉以防止危害國家安全的行為和活動。國家安全法有利於維護香港繁榮穩定；有利於香港「一國兩制」行穩致遠；有利於為大學教育與科研提供安寧的環境。
 
香港城市大學校董會主席黃嘉純先生
 
香港浸會大學校董會主席陳鎮仁博士
 
嶺南大學校董會主席姚祖輝先生
 
香港中文大學校董會主席梁乃鵬博士
 
香港教育大學校董會主席馬時亨教授
 
香港理工大學校董會主席林大輝博士
 
香港科技大學校董會主席廖長城先生
 
香港大學校務委員會主席李國章教授
 
(按大學英文名稱字母序排列)

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責任編輯：陳梓蔚

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