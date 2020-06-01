接收逾292萬簽名撐港區國安法 駱惠寧︰人心所向、勢在必行

▲ 中聯辦主任駱惠寧與聯合陣線召集人譚耀宗、吳秋北等5位市民代表合影。

「香港各界國安立法聯合陣線」過去8日收集逾292萬個簽名，聯合陣線召集人、全國人大常委譚耀宗等人，今日將簽名冊交到中聯辦以轉交中央。中聯辦主任駱惠寧在接收後表示，簽名充分彰顯香港社會的正能量，充分說明就香港維護國家安全立法是人心所向、勢在必行。

駱惠寧在接收儀式上表示，代表中聯辦，向聯合陣線和每一位在街站辛勤付出的義工表示感謝，向所有參加簽名的人表示問候，向老人們致敬，為孩子們點讚。

駱惠寧強調，依法防范、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，將會為香港長期繁榮穩定提供堅實的安全屏障，將會更有效地保護香港居民的合法權益，將會有力推動「一國兩制」事業行穩致遠。

駱惠寧指，社會上有人煽動說國安法出台後，市民沒有言論、出版、集會、遊行自由，甚至出國旅遊、和外國人吃飯都會被抓起來，直言「這是聳人聽聞」，他認為，這種把廣大市民合法權利和極少數危害國家安全犯罪捆綁起來的說法，無非是要在社會製造無端恐懼，挑撥仇恨。駱惠寧希望市民擦亮眼睛，看穿一些人的卑劣伎倆，與謠言背後的政治圖謀做堅決的切割。

駱惠寧表示，「香港精神一直在，香港優勢仍然在，國家支持始終在。」他強調，在國安法的保護下，香港一定能夠戰勝風浪、迎來新天。

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責任編輯：林曉君