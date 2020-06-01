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【新冠肺炎】袁國勇指沙田瀝源邨染疫群組或現超級傳播者　促港府擴大檢測病毒範圍

社會 22:37 2020/06/01

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袁國勇指，沙田瀝源邨染疫群組或現超級傳播者。（經濟日報資料圖片）

本港再爆新型冠狀病毒肺炎疫情， 今日（1日）新增3宗確診個案，均與昨日（5月31日）確診的瀝源邨34歲女患者有關，而消息指，今晚再多4名沙田瀝源邨祿泉樓住戶亦初步確診。港大微生物學系講座教授袁國勇接受TOPick訪問時表示，染疫的34歲女患者屬夜晚工作者，精神壓力較重，令身體抵抗力可能因此較弱；又不排除沙田瀝源邨染疫群組中，可能有超級傳播者的出現。

【新冠肺炎】消息指再多4人初步確診　為沙田瀝源邨祿泉樓住戶

袁國勇強調，現時最重要的是追蹤沙田瀝源邨染疫個案的感染源頭，包括病人的接觸史；又指本港存有新冠肺炎隱性傳播風險，認為政府有最大責任去擴大檢測病毒範圍，更應為普通科門診病人抽取樣本進行病毒測試。

衞生署在今日的疫情記者會中表示，已於沙田瀝源邨及葵涌葵聯邨分別收集600多個及400多個深喉唾液樣本。

【新冠肺炎】本港新增3宗本地感染個案　其中二人為葵涌貨倉職員

【新冠肺炎】首宗救護員執勤期間感染　27歲男救護員曾接觸患者

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記者：楊玉珠

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