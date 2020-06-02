【新冠肺炎】確診救護員沒有穿戴完整個人防護裝備　同日曾處理另外2名緊急救護召喚病者

▲ 確診救護員曾處理另外2名緊急救護召喚病者。

就6月1日一名救護員確診個案，消防處2日凌晨回覆指因為病人情況危急，於5月30日該名救護人員在沒有穿戴完整個人防護裝備下處理瀝源邨確診的34歲女病人，當時並不知悉她與新冠肺炎病毒有關。而同日該輛救護車的人員處理完有關病人，至傍晚下班時，亦曾處理另外2名緊急救護召喚病者。

而截至6月1日晚上9時，除上述個案的3名救護人員外，另有6名救護人員被衞生防護中心定義為確診救護人員的密切接觸者，而其中1人因出現病徵而被送院接受治理及進行病毒測試，其餘5人現正等候衞生防護中心的安排到檢疫中心進行檢疫觀察。

消防處表示，於5月30日上午約8時19分接獲一宗在瀝源邨祿泉樓的緊急救護服務召喚，並調派隸屬沙田救護站的救護車到場處理。救護人員把一名女性病人送往沙田威爾斯親王醫院後，已即時回局將救護車及所有裝備進行消毒。

在處理這宗個案時，救護人員於現場的裝備中包括有N95口罩，唯因當時病人情況危急，救護人員在沒有穿戴完整個人防護裝備下處理病人。

消防處於5月31日得悉上述病人為確診患者後，已即時安排負責上述個案的3名救護人員到威爾斯親王醫院接受檢查及進行病毒測試，當中1人確診染病及留院接受治療；另外2名救護人員的病毒測試結果呈陰性，現正在八鄉少年警訊中心接受檢疫觀察。

救護人員於處理該宗救護服務的過程中，並不知悉病人與2019冠狀病毒病有關，在處理上述病人時，全程均穿戴外科口罩、眼罩及手套。該輛救護車的人員於處理完有關病人至傍晚下班時，曾處理另外兩名緊急救護召喚病者。

除上述個案外，該名確診的救護人員亦曾於5月29日在穿著適當的個人防護裝備下（當中包括N95口罩），處理過1名由巴基斯坦回港其後被確診的人士。自5月30日晚上於沙田救護站下班後，他並沒有再值勤。

就上述個案，消防處已於沙田救護站將站內設施，及確診隊員曾接觸過的工具和救護車進行徹底消毒。並已提醒所有於沙田救護站駐守的人員，必須加倍注意個人衞生以及執行有關感染預防措施。

消防處已將曾由該確診救護人員所處理的病人名單，及該人員曾接觸的救護人員名單交予衞生防護中心作跟進。衞生防護中心會聯絡相關人士以審視其受感染風險。

截至6月1日晚上9時，除上述個案的3名救護人員外，另有6名救護人員被衞生防護中心定義為確診救護人員的密切接觸者，而其中1人因出現病徵而被送院接受治理及進行病毒測試，其餘5人現正等候衞生防護中心的安排到檢疫中心進行檢疫觀察。

消防處稱因應疫情的發展，處方早前已就處理一般救護召喚的基本個人防護裝備提升至外科口罩、眼罩及手套。而處理懷疑或確診感染個案的個人防護裝備則為N95口罩、眼罩、手套、保護袍及用後即棄帽。

前線人員可以隨時按現場所得資料進行風險評估而提升個人防護裝備至處理懷疑或確診個案等級。如病人需要施行高風險治理程序，例如心肺復甦法或使用高流量氧氣等，前線人員亦可以提升個人防護裝備至處理懷疑或確診個案等級。

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責任編輯 李志強