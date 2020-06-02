【新冠肺炎】祿泉樓毋需即時疏散　袁國勇呼籲居民立即化驗深喉唾液

▲ 黃加慶（左）、袁國勇（中）。 曾耀輝攝

沙田瀝源邨祿泉樓爆發新冠肺炎，繼5月31日確診的一對夫婦，昨(1日)晚再多4人初步確診感染新型冠狀病毒，晚上由救護車送院。衛生署傳染病處主任張竹君，衞生防護中心總監黃加慶醫生及港大微生物學系講座教授袁國勇晚上到場作環境調查。經專家討論後，袁國勇及黃加慶表示由於涉事單位沒有結構性問題、流行病學調查資料未足，毋需即時疏散居民，但須盡快提交深喉唾液化驗。袁國勇又說：「現在最大問題是社區檢測量未足夠，在現階段減少社交距離，都是不智。」

袁國勇表示，早前嘉里物流貨倉有一位女士確診，病毒數量好高，估計物流倉出現傳播鏈；而現在祿泉樓亦有傳播鏈，他說昨晚送院的４宗初步確診個案，在不同樓層有2個單位，在同一樓層有2個單位，反映有一群組發生。

▲ 祿泉樓居民毋需即時疏散。

他說，經初步檢查，確定祿泉樓單位沒有淘大花園的Ｕ型渠問題，亦無青衣康美樓的改裝渠問題，也沒有大埔富亨邨亨泰樓的繞流效應，「今天搵唔到結構性問題，毋需疏散。但已取環境樣本。」

居民為何感染？袁國勇稱有多項明顯的初步發現，包括確診者雖分布不同樓層，但有3個單位使用同一部電梯，而涉事單位的信箱位置亦非常接近，加上使用同一大門出入，透過信箱、大門都有可能接觸到病毒。種種證據最大可能性在公共空間感染，「21號單位擔心有事，但沒有喉管結構問題，喉管問題機會好低，毋需疏散。」

他相信群組爆發因為有超級傳播者散播病毒，因此他呼籲居民必須盡快提交深喉唾液樣本化驗：

最重要是（祿泉樓）每一個居民立即化驗深喉唾液，一定要戴口罩，做好手衞生，就可以。現在最大問題是社區檢測量未足夠，在現階段減少社交距離，都是不智。

黃加慶解釋，目前未有證據出現潛在環境危險，與之前青衣康美樓及大埔富亨邨情況不一樣，需要收集更多居民樣本，分析從現場收集的洗手間環境樣本，取得化驗結果後，再作分析及討論。

黃加慶又指涉及病人剛入院，涉事單位不特別明顯有渠問題，目前已取初步環境樣本，但認為情況複雜，「涉及單位多、又散，未有一個定論。」

本港再爆新型冠狀病毒肺炎疫情，5月31日確診的沙田瀝源邨夫婦，兩人居住的祿泉樓，6月1日晚再有4宗初步確診個案。衛生署傳染病處主任張竹君，及政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇在1日晚上11時40分到現場，進入房署辦公室與衞生署官員了解情況。

當區區議員岑子杰在Facebook專頁表示，晚上4架救護車將4名居民送院。據現場消息，6名患者，分別居住祿泉樓7樓、8樓及10樓。

責任編輯 李志強