林鄭月娥：本港出現社區感染群組或涉9人　政府高度重視將盡快公布抗疫措施

▲ 林鄭月娥表示，本港近日出現社區感染群組，可能涉及9名確診者，政府高度重視事件。（馮漢柱攝）

行政長官林鄭月娥今早（2日）出席行政會議前會見傳媒，她表示，本港近日出現社區感染群組，可能涉及9名確診者，政府高度重視事件，而群組涉及不少元素令人憂慮，目前要進行一系列的調查，多個防疫抗疫措施將會在今個月屆滿，包括管制食肆、禁止商業處所營業和限聚人數、所有外地入境等措施，會盡早公布有關措施的最新安排，強調採取非常謹慎態度對待。

她表示，涉事社區感染群組包括第一位確診、危殆的女士，以及她的丈夫，屬於緊密接觸者感染；其後是第一位確診女士工作間工作的同事，但仍未弄清先後感染次序，而昨晚在女士居住的瀝源邨祿泉樓，在約1,000個病毒測試有4名居民確診，經過專家調查後，初步認為不是樓宇建構問題，可能涉及環境污染；而第9位則是送第一位確診的救護員感染。

食物及衞生局長陳肇始說，政府高度關注出現感染群組及小型爆發，昨日已到沙田瀝源邨祿泉樓做調查，雖初步不用撤離居民，但仍要跟進，亦會派員清洗大廈，呼籲瀝源邨及另外兩宗個案所居住的葵聯邨居民，盡快向當局交回樣本瓶。

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記者：陳子謙