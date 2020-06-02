【好心好報】腦退化伯伯誤闖觀塘繞道　鐵騎暖男上前相助脫險境

▲ 腦退化伯伯誤闖觀塘繞道。

香港地處處都有好人好事！有網民在Facebook上載影片窩心提醒，要注意好家中的患有腦退化的長者！事關日前他見到一名老伯在公路上行走十分危險，故上前相助，並一直陪同老伯等候警員到場才離開，十分暖心。

網民於Facebook群組「小心駕駛（討論別人駕駛態度）」發帖，指於5月31日中午，看見一名老伯步行上了觀塘繞道。當時騎著電單車的他馬上在公路上停下，並上前協助老伯，發現原來老伯患有腦退化症。

▲ 老伯在公路上行走。（影片截圖）

他告訴老伯公路很危險很多車，並詢問老伯想去哪兒，老伯表示想回茶果嶺。暖男網民當時想載老伯到安全的地方，離開公路，但老伯並不理會他，繼續前行，他只好報警並一直尾隨老伯，保護老伯安全，直至警察到場處理才離開。

事後，暖男網民便在網上提醒大家，「請照顧好身邊有腦退化既長者」。不少網民都大讚這件好人好事，紛紛指「好人有好報」、「好人一生平安」，亦有網民反映「如果無記錯呢個伯伯唔係第一次走左出黎，佢老婆都80幾90歲啦」。

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責任編輯：李迦善