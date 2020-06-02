【生態災難】港人内地妻「小紅書」再發文　去西貢荔枝莊捉海星附食譜教煲湯

▲ 一名港人內地妻發攻略文，分享去西貢荔枝莊捉海星、挖毛蜆等，更附上食譜教用海星煲湯。

早前有網民在「小紅書」發現一名嫁到香港的内地女子，教人帶齊工具到香港芝麻灣撿海星、海參，被網民批評她破壞生態自然。繼芝麻灣後，該名港人內地妻再發攻略文，分享去西貢荔枝莊捉海星、挖毛蜆等，更附上食譜，教用海星煲湯及蒸毛蜆。

教煲海星湯蒸毛蜆

有網民發現該名港人內地妻再出擊，在「小紅書」發文表示去了西貢荔枝莊，並分享挖掘海洋生物的攻略。她寫下「今天去荔枝莊收穫還可以，大的海星放生了」，從相片可見，她自備了工具撿海星及挖蜆，只見3個膠桶內裝滿海星、毛蜆、生蠔等。

而且她教網民煲海星潤肺湯，還附上步驟。只見她將材料展示出來，當中包括海星，更指出功效「海星對女性乳腺增生有很好通經絡幫助，可以防癌症、提高抵抗力。」

她又指在荔枝莊大退潮撿毛蜆，將「收穫」拿來烹煮，表示「毛蜆蒸15分鐘，沾醬油芥末好好味。」

堅稱可撿海星

有網民查詢這處地方是否少人等，她在留言回覆網民時表示將會去塔門，下山撿蜆。另有網民留言指海星不能撿，她回應「可以」，該名網民再以《郊野公園條例》提醒她「捕捉海星或涉違法」，她卻回應「那不是野生動物，那是貝殼類。」

據郊野公園條例26條(1e)指：

禁止或限制在郊野公園或特別地區內殺死、獵捕、設陷阱捕捉、騷擾或打擾任何種類的野生動物，或禁止或限制在郊野公園或特別地區內拿取、摧毀或干擾花草樹木，或禁止或限制在郊野公園或特別地區內作出任何會干擾土壤的事情；

郊野公園條例26條(3)

根據本條訂立的規例可規定，凡違反或觸犯該等規例即屬犯罪，可處不超過$5,000的罰款及為期不超過1年的監禁，如該罪行屬持續的罪行，則除就該罪行而施加的刑罰外，可另處每日不超過$100的罰款。

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責任編輯︰王俊賢