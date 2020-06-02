【桃花不斷】馮盈盈上猷亨船P被揭醉返香閨　 FYY承認派對後不適頭暈作嘔

▲ 馮盈盈去完船P後感不適。

前港姐馮盈盈（FYY）一向話題多多，上月25日馮盈盈被爆與江嘉敏同上了何猷亨的億元遊艇開船P，盈盈因此惹起跟賭王兒子的緋聞。雖然馮盈盈否認有新戀情，但今日又有傳媒指盈盈在船P後，被目擊在家中大堂醉倒，而緋聞男友鄭洐鋒又被指手持住戶證，經常送盈盈返香閨。

盈盈自跟十優醫生男友分手，搬出跟男友的愛巢，並租住深水埗新盤單位，不過盈盈相信已走出失戀情傷，並經常約好友見面，且又跟大隻主播鄭衍峰的緋聞鬧得火熱，絕不寂寞。

【桃花不斷】馮盈盈被揭上億元遊艇跟何猷亨蜜運 FYY剖白跟賭王公子關係

▲ 被爆上何猷亨遊艇後，馮盈盈及江嘉敏互指是對方邀約上船。（取自江嘉敏IG）

【筍盤男友】連詩雅情史多曾戀阿Sa男友 跟前度分手半年被揭征服陳家樂

盈盈被指醉倒大堂

上周盈盈又被發現前往賭王何鴻燊四房公子何猷亨的船P，更傳出發展新戀情，盈盈事後即發文指戀情屬「煲水」，又叫大家不要聯想太多。

不過，有指早前盈盈的同屋苑住戶，目擊盈盈曾似喝到大醉，且腳步浮浮醉倒在大堂梳化，大廈管理員見狀，即時推出輪椅讓盈盈坐著，並送她搭電梯送上樓。

▲ 馮盈盈在開P當日玩Wakesurf。（取自馮盈盈IG）

【戀情曝光】馮盈盈自爆與鄭衍峰關係 FYY直指除夕是二人紀念日

盈盈暈船浪

有傳媒發現追溯盈盈醉酒日子，相信屬她跟好友江嘉敏上猷亨遊艇船P之後，有指她在船上玩飲酒Game，樂極忘形才致回家失儀。

而盈盈事後向傳媒承認在派對後返家時感不適，卻非因為飲醉，而是因嚴重暈船浪，感到作悶見嘔，加上早前減肥連續多日喝排毒果汁，因此剛好回家感到不舒服。之後休息及進食已沒事。

▲ 盈盈為保好身形，近日常喝排毒果汁減肥。（取自IG）

她又感激幫忙自己的保安員，並向對方寫了感謝卡。

現時享單身生活的盈盈，感情世界備受談論，早前被爆跟鄭衍峰熱戀，又被揭女方做司機接男方返香閨，盈盈出席活動時大方表明符合其擇偶條件，對戀情大開綠燈，未知女神盈盈最終會情歸何方。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2