【港區國安法】林鄭月娥：美國計劃制裁香港損人不利己　處理國家安全持雙重標準

▲ 對於美國計劃對香港實施的制裁，林鄭月娥認為是損人不利己的行為。（馮漢柱攝）

全國人大日前表決通過港區國安法，行政長官林鄭月娥表示，目前仍未有相關法律條文，理解市民發表關注是正常，又留意到有外國政客發表不少言論，當中不少是失實的，特區政府已發出多個聲明和接受傳媒訪問作出澄出，以正視聽。

她強調，國家安全是每個國家主權的體現，對於各類危害國家行為，香港的法律明顯是非常不足，而有關法律應該適用全國每一角落，但顧及一國兩制、港人治港、高度自治的原則，希望透過基本法第23條授權兩個特別行政區自行立法，惟香港礙於種種原因仍未落實，而澳門則在2009年成功立法。

林鄭月娥指，部分外國政府有高調的反應，形容她們持雙重標準，對自己的國家安全十分重視，但對香港的情況戴有色眼鏡，尤其是在美國如何處理發生的騷亂，與對香港去年發生同樣情況的立場，都反映出來。

對於美國計劃對香港實施的制裁，林鄭月娥認為是損人不利己的行為，過去十多年香港是美國賺取貿易順差最大的經濟體，香港單方面向美國護照持有人提供免簽證待遇，1,300間在港的美國公司享有CEPA同等進入內地市場的優惠政策，美國投資和金融公司佔本港證券市場交易量達到五分之一，以上反映美國在港的利益，希望外國政府處理與香港的雙邊關係時，要互相尊重。

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記者：陳子謙