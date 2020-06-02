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【著數優惠】Tea WG手工冰茶包限時買一送一　首推網購滿千元免費送貨【附訂購連結】

休閒 10:30 2020/06/02

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

Tea WG冰茶包限時價惠，買一送一。(品牌提供)

夏日炎炎，歎杯冰茶消消暑。著名茶品牌 Tea WG 推出一系列精緻手工冰茶包，由即日至6月21日期間，凡在全線Tea WG沙龍及精品店選購手工冰茶包可享買一送一優惠 (原價$238/盒)。

多款冰茶味道，迎接炎夏。(品牌提供)

新推出的手工冰茶包以天然材質製作，捨棄使用會影響茶葉品質與風味的金屬釘書釘與黏膠，以輕透絲線純手工縫製而成。系列包含多種品牌的經典茶款及獨家調配茶，如法式伯爵茶 (French Earl Grey)、摩洛哥薄荷綠茶 (Moroccan Mint Tea) 與粉紅佛朗明哥之茶 (Pink Flamingo Tea)。

當然還有一直深受歡迎的調配茶：盛夏緋紅 (Eternal Summer Tea)、雞尾酒時刻之茶 (Cocktail Hour Tea)、蘋果尊爵茶 (Pomme Prestige Tea)及蜜糖法蘭西茶 (Sweet France Tea)。

禮盒內包含7個冰茶包，每包7克的冰茶包皆可在玻璃水瓶中沖泡出1公升的沁涼冰茶。

新推出網上外送服務，安在家中歎茶至正。(品牌提供)

品牌並推出全新網上訂購及外送服務，讓大家安坐家中即可享受品之樂。立即登入官方訂購平台，送遞服務於周一至日提供，需達最低消費額$360，另按地區額外收取$150至$200運費，選購滿$1,000則可享免運費優惠。送貨範圍覆蓋港島、九龍區及新界區。（送貨服務並不覆蓋部分地區及離島）
 
為慶祝外送服務正式推出，凡於6月20至30日網上訂購滿$1,000 (需包含Tea WG冰茶包系列)，即享免運費優惠，更可獲贈兩張$100 晚餐禮券 (只適用於Tea WG國際金融中心沙龍及精品店)。

記者：趙景隆

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