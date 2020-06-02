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【飛虎之雷霆極戰劇透】第13集劇情預告　女特工暴斃家成眼前飛虎總部發生命案

娛樂 10:25 2020/06/02

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

《飛虎之雷霆極戰》

《飛虎之雷霆極戰》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、馬國明、汪明荃、Lee Pace、梁競徽、吳啟華、王敏德、陳山聰、蒙嘉慧、張曦雯參演，第12集講到皓月的平靜生活出現巨大波動，同居男友突然在眼前離奇墮樓，危機逐漸逼近。

第13集（3/6）

神秘墮樓案疑點重重，死者生前懷疑受到特工逼供，礙於傳媒風聲，家成委派國棟低調處理，唯一證人竟是死者的女友皓月。

英國，Sam Colin遇上俄國特工的狙擊，失手被擒，目睹父母慘遭槍決，軟硬兼拖依然未肯轉投敵陣，生命危在旦夕。

國棟帶皓月重返墮樓現場，協助嘉楠重新搜證，皓月一直暗暗注視警方舉動，雙方均有所隱瞞，互相猜疑。

Sam被俄國特工囚禁，幾經艱苦終於逃出生天，特工局長卻不予以信任，Sam堅持不懈，毅然決定到香港親自追查晶片。

家成與敏儀逐漸熟絡，巧與其父親歐陽正認識，面對身份懸殊帶來的冷言相待，家成只能無奈忍受。

國棟心系皓月狀況，被志強看穿男孩心事，午夜夢回，國棟不禁想起亡弟志斌，思前想後竟發覺志斌與墮樓死者存在大量共通點，於是他忽發奇想，決定再次回到現場。

詎料，國棟與皓月遇上神秘襲擊。女特工被拘留期間突然發生異變，家成始料不及，雙方對峙。

女特工離奇暴斃家成眼前，經嘉楠秘密鑒證發現詭異毒藥，是為特工任務失敗的滅口方式。飛虎總部發生命案，處長勃然大怒。

《飛虎之雷霆極戰》第12集劇情   上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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