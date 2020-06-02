【新冠肺炎】許樹昌認為病毒透過公共設施播毒機會高　當局應延長限聚令

▲ （經濟日報資料圖片）

沙田瀝源邨祿泉樓爆發新冠肺炎，昨（1日）晚再多4人初步確診感染新型冠狀病毒。中大呼吸系統科講座教授許樹昌相信病毒是透過大廈公共設施傳播，並相信社區可能仍存在隱形傳播者，當局應要增加社區檢測次數，而限聚令等措施亦不適合放寬。

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許樹昌今日（2日）出席電台節目後表示，瀝源邨出現懷疑新增個案，而當局昨晚已排除是大廈結構問題而引致，相信是與首對確診的夫婦有關，因他們體內的病毒載量非常高，CT值分別是14及12，加上他們出現病徵幾日後才入院，有可能已將病毒散播至同一屋村的居民。

至於被問到是否透過物品傳播病毒，他表示機會非常高，因新增個案中有2名人士都是與該名女士住同一樓層，另外兩位則分別居於7樓及10樓，相信是透過大廈公共設施傳播，例如電梯、升降機按鈕或信箱等地方，因這些地方接觸到飛沫而受感染的機會較高。

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他指出，病毒現時仍是處於大流行，且沒有停止的跡象，提醒市民要留意個人衞生，除在人多擠迫的地方佩戴外科口罩外，亦要注意手部清潔，如在信箱取信時，有機會接觸到飛沫，因此要經常洗手。他又稱，當局從已抽取樣本中發現，並沒有證據顯示嘉里物流確診的員工是因包裝貨物而受到感染，相信社區可能仍存在隱形傳播者，要多點時間追尋源頭，限聚令等措施暫時不適合放寬。



他又認為，若果今次的感染個案沒有擴散至瀝源或嘉里物流以外的地區，市民無需擔心。被問到要「本地零感染28日」是不是已不切實際，他表示現時間中會有零星個案，計算本地零感染28日已無意思，並稱此計算方法主要是用於疫症快完結的日子，但新冠肺炎至今仍有世界各地爆發及流行，因此不需太堅持這個數據。

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許樹昌又提到，由於感染個案剛發生，仍需時間觀察病毒是否有擴散跡象，相信限聚令的措施不可放寬，又強調目前不能急於回復正常生活，因有部分地方因太心急「回復正常」而引起更大的爆發。

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責任編輯：郭詩詩