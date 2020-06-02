【醫者仁心】染新冠肺炎後皮膚變黑　武漢仁醫治療逾4個月嚴重腦出血離世

▲ 染新冠肺炎後皮膚變黑，武漢仁醫治療逾4個月嚴重腦出血離世。

新冠肺炎疫情持續多個月，武漢醫生胡衛鋒確診感染新冠肺炎，經治療過脫險，惟皮膚嚴重發黑，引起外界關注。該名仁醫經長達4個多月治療，今（2日）經搶救無效已離世。

據內地媒體報道，武漢市中心醫院一位知情人士透露，今早6時許聽到胡衛鋒離世消息，並稱胡醫生病情相對較重，情緒不穩定。

1月感染新冠肺炎

據央視之前報道，武漢市中心醫院泌尿外科副主任醫生胡衛鋒，於1月中下旬被確診感染新冠肺炎，並在武漢市中心醫院治療，2月7日轉入武漢市肺科醫院ICU病房並施行人工肺（ECMO），3月3日，他轉院到同濟中法新城院區治療。 11天後，胡衛鋒病情曾明顯好轉，並在22日撤下ECMO。 4月11日，胡衛鋒已經拔除了氣管切開套管，能夠正常講話，之後轉入了普通病房。

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據另一名消息人士透露，4月22日，胡衛鋒出現腦出血狀況，醫護人員對其進行搶救，

搶救了一個多月了，但他腦出血情況很嚴重。

在長達四個多月的醫治中，胡衛鋒和心外科副主任醫生易凡都曾面容變黑，病情一直備受公眾的關注和關心。5月6日，易凡已康復出院。

胡衛鋒確診感染新冠肺炎，經治療過脫險，惟皮膚嚴重發黑，內地有專家曾解釋，重症患者身上多個器官受損，肝臟功能異常，容易引致皮膚色素暗沉。

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責任編輯：羅嘉欣

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