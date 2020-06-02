【無痛斷捨離】Superga二手鞋回收　捐舊鞋獲$100現金券兼助泰國山區貧民

▲ Superga推出「Second Life舊鞋回收計劃」，正好將你的二手鞋「重新」轉贈至泰國山區的貧民。(相片︰iStock)

家中究竟有多少雙久而未穿的鞋子？與其棄之可惜，不如將之捐贈予有需要人士。意大利以帆布鞋著稱的品牌Superga推出「Second Life舊鞋回收計劃」，正好將你的二手鞋「重新」至泰國山區的貧民，周末在家「斷捨離」的時候不妨考慮一下。

由即日起至6月30日，到Superga門市每捐出一對舊運動鞋進行回收，即可獲Superga $50現金券2張。現金券可累積使用，即場享受正價貨品低至6折優惠。而活動完結後，所有舊鞋會捐給曙光計劃，經清潔及消毒後會分別轉贈俾泰國山區貧民。

Second Life舊鞋回收計劃

活動日期：

即日至2020年6月30日

條款及細則：

1. 任何品牌之二手運動鞋或帆布鞋，只要鞋身沒有破爛均可接受回收

2. 現金券數量有限，送完即止，每人上限十張50元現金券

3. 此活動只適用於尖沙咀海港城及沙田新城市廣場分店

4. 此優惠不得兌換現金、現金券或其他貨品及不設退款

5. 此優惠不可與其他優惠項目同時使用

6. Superga有權更改其所提供優惠的使用條款及細則而不作另行通知

7. 如有任何爭議，參與商戶保留行使此優惠之最終決定權

尖沙咀分店

店舖地址： 香港尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈3樓LCX 10號舖

開放時間：1130am至830pm

沙田分店

店舖地址： 新界沙田正街2號沙田新城市廣場三期3樓A321店

開放時間：1130am至830pm

撰文︰司徒家傑