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【父親節】黃又南拍微電影關注認知障礙症　憶父親記憶力減退感同身受

娛樂 10:57 2020/06/02

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黃又南在微電影演照顧患認知障礙症父親。（大會提供）

黃又南近日參演微電影《無．忘我》，戲中演認知障礙症患者的兒子，演繹當中所面臨的壓力與憂慮，處處流露出對爸爸的無限溫情。又南透過是次演出，讓認知障礙症患者的家屬明白他們絕不孤單，治療上亦有不少改進，協助他們照顧患者。
 
在微電影《無‧忘我》將家屬所面對的憂慮和壓力演得恰如其份的又南，坦言自己投放了不少真感情：「因為父親同患此病，電影情節與自己的處境相差無幾，作為同路人，絕對明白家屬或照顧者面對的壓力與憂慮，如為服藥而爭執、害怕家人忘記自己等。」

又南坦言拍攝時投放了不少真感情。

又南深感照顧患者的過程中充滿不少挑戰，難免有氣餒、無奈和傷心的時候，家人容易感到孤立無援，希望透過微電影讓更多同路人知道他們絕不孤單。
 
認知障礙症是因大腦神經細胞病變而引致大腦功能衰退的疾病，患者的記憶、理解、語言、學習、計算和判斷能力都會受影響，部分還伴隨情緒、行為及感覺等方面的變化。

又南指近年治療趨多樣化。

隨著病情進展至中、後期，患者作出難以理解的行為、情緒波動、抗拒服藥、忘記家人等情況將會更易出現，因而容易與家人爭執。
 
又南直言，幸好近年治療趨多樣化，如戲中醫生所言，可依照患者的情況安排不同訓練和治療來改善情況，更有可溶於食物或飲品的藥物，減少家人與患者之間為服藥而產生的磨擦。

撰文 : TOPick柴犬出動

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