【新冠肺炎】袁國勇指祿泉樓首名患者或成超級傳播者　不排除電梯信箱大門是感染途徑

▲ 袁國勇相信本港有很多隱性傳播，建議當局應增加病毒檢測量。（資料圖片）

本港再爆新型冠狀病毒肺炎疫情， 沙田瀝源邨祿泉樓共6名居民證實確診感染新型肺炎。 港大微生物學系講座教授袁國勇表示，祿泉樓首名女患者的病毒量高，可能已成為超級傳播者，不排除是公共空間傳播病毒，建議當局應增加驗測病毒量。

袁國勇昨晚上11時40分到瀝源邨現場視察，他今早出席電台節目時指， 現場並無重要的環境因素導致交叉感染，因此 毋須疏散居民， 目前最重要是所有居民交回深喉唾液樣本，希望找出有受感染的人數，當中有一部分人的樣本仍未測試，相信今日能夠取得全部樣本。

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由於當局昨晚已排除是大廈結構問題而引致， 袁國勇表示，不排除任何可能性，雖患者住在不同座向及樓層，但 部分名患者共用升降機，且單位的信箱非常接近，不排除是公共空間傳播病毒，包括是乘搭升降機按掣或開信箱時交叉感染，亦有可能是外出時因推開大門而接觸病毒。

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對於接送女患者到醫院的救護員昨日確診，他沒有病徵且病毒量比較低，袁國勇表示，每個人的情況不同，需視乎個人的免疫反應，部分人或可以製造干擾素對抗病毒。他又指，深喉唾液樣本能夠提供越多的唾液量，化驗會更準確。有研究顯示，早上起床的唾液病毒含量最高，而睡前的唾液病毒含量最低，因此取唾液樣本的時間亦會有分別。

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至於被問到是否需收緊限聚令，袁國勇說，目前最大的失誤是檢測數量太少，並相信本港現時有很多隱性傳播：

目前最大的失誤是檢測數量太少，這才是最大的問題，上次的群組及今次的群組都找不到源頭， 證明了庭區可能會有很多 傳播鏈正在發生。

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他表示，天氣雖然回暖，許多人的病徵可能很輕微，好處是能夠增加群體免疫，但亦有人染疫後可以很嚴重，包括今次的34歲女患者。她相對年輕，且經常通宵工作，因此其免疫系統可能較差，病毒數量很高，並有可能是事件中的超級病毒傳播者。

只要有一個超級傳播者已經可以傳播給數百人，甚至數千人，而本港的 檢測數量太少，澳門每日可以檢測5000個樣本，但本港只是1000至2000個。

至於居民應否上班、上學，袁國勇認為只要做足個人衞生，包括戴口罩及勤洗手，便不用過分擔心。

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責任編輯：郭詩詩