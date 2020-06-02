【派錢1萬】消息：政府擬6月21日接受登記　銀行及郵局派表或電子登記

▲ 消息政府擬最快於6月21日接受登記領取1萬元。

今年度公布的財政預算案，向18歲或以上的香港永久性居民派發1萬元。政府一直指會在本月底開始接受登記。消息指，政府有計畫提早至本月21日接受派錢登記。

消息指，在政府相關部門、金管局、銀行、香港郵政等參與機構的配合下，有空間計劃提早接受派錢登記，最快有望擬於本月21日（周日）起接受登記。屆時逾20間參與銀行旗下分行及郵局均會在周日開門，讓市民領取及交回表格，市民亦可以經由電子方式登記，全港約7百萬人受惠。

據悉是次派錢會參考2011年派6千元的登記安排。當年全民派錢亦選擇在周日展開登記程序，由參與銀行及郵局特別開門營業專門協助處理。而今次政府本來亦選訂於6月最後一個周日（28日）展開派錢計畫，各部門過數月亦籌備各種配合工作。

消息中提到，因應本港社會、經濟狀況加上疫情，政府內部一直希望提早派錢，而目前籌備進度符合如期，因此有空間考慮提前一個星期，最快擬在本月21日正式展開派錢計劃。

財政司司長陳茂波4月出席立法會會議上指，透過銀行網上登記會較快收到1萬元，鼓勵未人個人銀行戶口的市民，盡快開設個人帳戶。當時他也提到，派錢目標以6月底接受登記，7月內發放，相信絕大部份合資格市民，可在8月底前獲發放1萬元。

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責任編輯：王俊賢