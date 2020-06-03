【清熱解毒】夏日炎炎清理腸臟濕熱　勒莧菜頭土茯苓祛濕湯【附食譜】　

▲ 勒莧菜頭土茯苓祛濕湯，很適合現在炎熱而潮濕的天氣。

月前為《健康．旦》拍攝抗疫湯水節目，介紹了一個「勒莧菜頭土茯苓祛濕湯」。這個湯是我的閨密好友名廚三姐教我做的，傳統功效是清熱解毒、祛水腫、清理腸臟濕熱，很適合現在炎熱而潮濕的天氣。

很多人都不知道甚麼是勒莧菜頭，勒莧菜不是一般我們常吃的莧菜，是一種在荒地上生長的野菜，香港新界的山間田邊都會找得到，因為植物株上長有細刺，所以叫做刺莧，廣東人叫它做勒莧菜。勒莧菜是只吃根部，不吃菜葉部分，所以坊間叫它做勒莧菜頭，在山草藥店有售。

勒莧菜頭味帶甘甜，最適合炎熱的夏季用來煲湯，其功效是清熱解毒、消炎、祛水腫、清理腸臟濕熱、紓緩濕熱肚痛及痔瘡。勒莧菜頭可以用來煲湯，也可以搗爛用來外用，但婦女來經期間和孕婦忌食。

勒莧菜頭土茯苓祛濕湯的做法如下：

一、先把赤小豆和南扁豆各50克預先浸水約3小時，瀝水備用。

二、勒莧菜頭一條約半斤，用刷清洗外皮，切成條狀，連洗淨的根放沸水鍋中汆水兩分鐘，撈起沖水瀝乾。

三、半斤新鮮土茯苓去皮、切塊，放沸水鍋中汆水兩分鐘，撈起沖水瀝乾。

四、瘦豬肉十両洗淨，切成幾大塊，放冷水鍋中煮沸，汆水1分鐘。

五、馬蹄六粒去皮，切成兩半，竹蔗一包250克洗淨拍裂。

六、湯鍋放入2.5公升清水，把所有材料放入，大火沸煮15分鐘後，改小火繼續煲1小時45分鐘，加鹽調味即成。