【日本復課】北九州5小學生確診感染　市政府：疑校內群組感染　

▲ 日本北九州有5名小學生確診，市政府懷疑是校內群聚感染。

新冠肺炎疫情有緩和跡象，日本中小學昨日（6月1日）起全面復課，然而北九州市一所小學卻有5名學童感染新冠肺炎，同市另有3所中小學合計5名學童確診感染。當局呼籲家長留意，如學童體溫高於37℃，或家中有人有病徵，都不應上學。

據日本媒體報道，福岡縣北九州市疫情升溫，9天內新增近百人確診，當地小倉南區一間小學，有5名同班同學確診感染新冠肺炎，市政府認為是校內群聚感染，同市另外3間中小學，亦有5名學生確診。

不過，內閣官房長官菅義偉表示，有關單位仍在調查感染途徑、感染來源及是否在校內擴散等，暫未確認發生群聚感染。

測體溫確保學童健康

市政府教育委員會昨晚通知區內中小學，必須徹底做好體溫測量等工作，確保學童健康。如學童到校前的體溫超過37℃，或是家人中有人發燒或咳嗽，就不要讓他們上學。如果學童到校後才出現病徵，教育委員會亦呼籲校方讓他們先行離校，或暫時在校內隔離。

經歷了3個月停課，學生返回學校後要洗手，座位之間保持一定距離，學生亦要戴口罩上課，音樂課唱歌都不例外。

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責任編輯：王明芳