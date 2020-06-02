【兩個小生去Camping】周柏豪袁偉豪露營騷肌派福利　暖男Pakho暗示有意再做人父【有片】

▲ 與袁偉豪相識廿年首次露營，周柏豪自爆愛妻事跡有再做人父打算。

周柏豪與袁偉豪兩位型男早在20年前因為ICQ而結緣成為好兄弟，二人最近更為TVB主持全新節目《兩個小生去Camping》，周柏豪與袁偉豪在節目中互相吐露心事，當中去年底升格為人父的柏豪更講湊B經歷，以及罕談與太太的生活點滴。

《兩個小生去Camping》首集於昨晚（6月1日）播出，周柏豪與袁偉豪講二人成為朋友的原因。柏豪指，當年袁偉豪在學界名的校草，很具人氣，於是他主動加袁偉豪入ICQ而成為好友，入行後仍保持這段友誼。

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▲ 二人早在讀書時代已相識。（instagram圖片）

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柏豪兒第一見愛女緊張

去年12月，柏豪太太為其誕下女兒周芯悅（Sonya）。在節目中，柏豪自爆當時為了見女兒第一面而非常緊張。

事前特地去剪頭髮，更問太太他要否穿西裝進產房：「但朋友話，你要戴浴帽進去的。最後我選了粉紅色衫，因為是女生嘛。」

▲ 兩位頭猛男趁機曬肌。（影片截圖）

兩男到海邊準備浮潛時，又趁機大曬肌肉。

柏豪笑指一身肌肉全靠湊女練成「全部肌肉都是因為抱女兒練回來，個女重丫嘛。」

袁偉豪祝他「生多幾件」，柏豪看來有準備再當爸爸的心，笑謂：「承你貴言。」

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▲ 節目中兩男互吐心聲。（instagram圖片）

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柏豪每晚牽太太手睡

首次露營的二人在晚上營火前吐心聲，袁偉豪憶述曾經與某位女友共渡春宵後。翌日對方為他煮了一個早餐：「當時大家不知對方口味，但她煮了一頓很合我心意的早餐，因為有我很喜歡吃的薯餅和咖啡，好加分。」

柏豪笑問女方是否像外國電影一樣穿著鬆身白襯衫惹人幻想，袁偉豪笑謂：「不要看太多，不要給太多幻想沖昏頭腦。」

▲ 柏豪成新一代「愛妻號」。（影片截圖）

柏豪自爆，在外過夜讓他很不習慣，因為跟太太相戀多年，二人習慣每晚都牽著手睡覺：「多年來我跟她不能在外面過正常的拍拖生活，唯一能夠拖手的就是在睡覺的時候。我也跟她說，在街上才幾個小時，但我們睡覺能牽著8個小時。」

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