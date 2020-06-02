【恐怖意外】女醫科生玩彈床頭撼波波池底　胸部以下失知覺恐終身癱瘓

▲ 女醫科生玩彈床頭撼波波池底，胸部以下失知覺恐終身癱瘓。

內地近日發生一宗恐怖意外，一名女醫科生與友人相約玩彈床，期間被彈到旁邊的波波池，頭部朝下直撼池底，當場動彈不得，送院後被診斷半身不遂，胸部以下都失去知覺，恐終身癱瘓。幸好，據今日（2日）最新消息指，涉事女生四肢已恢復知覺，醫生指若康復良好，有望能坐輪椅行動。

綜合內地媒體報道，江蘇徐州一名90後女醫學研究生琪琪，於上周一（25日）與男友及表哥相約到一間彈床館，玩一個名為「人體炸彈」的項目，該場地設有一個氣墊彈床，站在高處的人用力跳，令躺在低處的人彈入旁邊的波波池。

當時琪琪學習了一些跳躍動作，但未有被告知遊戲的危險性，也沒有採取任何防護措施，場地亦沒有任何明顯的安全提示。他們三人反覆向工作人員確認遊戲是否安全，對方表示「大家都是這樣玩的，沒事」。

後來琪琪躺上氣墊，未料被彈起後頭部朝下摔進了波波池，當場動彈不得，胸部以下失去知覺，她的友人隨即將其抬出波波池。事發後，工作人員立即撥打急救電話並通知老闆，但並未採取任何急救措施。

其後琪琪被送進醫院，醫生診斷她為「完全性截癱」（半身不遂），可能會終生癱瘓，她在深切治療部留醫3日，後來轉到普通病房，主診醫生指，雖然手術很順利，但由於傷勢嚴重，康復期會很漫長。

琪琪的表哥接受訪問時表示，醫療費用相當昂貴，入院5日已花費逾10萬元醫藥費，但琪琪的雙親均已退休，收入不高，加上她本人沒有醫療保險，場館老闆亦只作5,000元賠償，家人打算通過法律途徑索償。而涉事的蹦床館目前已暫停開放。

據今日（2日）最新消息指，琪琪四肢已恢復知覺，醫生指若康復良好，有望能坐輪椅行動，但萬一康復情況不如預期，可能一輩子無法站立。

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責任編輯：羅嘉欣