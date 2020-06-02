【丁母憂】梁家輝居加拿大年邁母親離世　因疫情未能入境奔喪送別至親

▲ 梁家輝丁母憂。

現年62歲的影帝梁家輝，一向侍母至孝。今日有報導指梁家輝母親趙彩霞，上月25日在加拿大多倫多離世，享年89歲，梁母的喪禮於多倫多時間6月2日，安葬於烈治文山Elgin Mills墓園，惟梁家輝至今未對喪母之事作回應。

有指梁家輝雖然極想返加國奔喪，但由於新冠肺炎影響，加拿大現時仍實施封關，禁止所有非加拿大公民及非永久居民入境，因此梁家輝跟家人未能入境奔喪，送別母親最後一程。

▲ 梁家輝一向孝順，一家人常跟母親聚會。（取自微博）

侍母至孝

影帝梁家輝跟母親感情深厚，出生在一個普通家庭的他，在港島北角邨中座長大，梁父是文員、母親則是銅鑼灣豪華戲院的售票員。

梁家輝憶述每日上小學前，母親也會帶著他上班，並交給戲院內女廁員工看顧，因此童年梁家輝可常看免費電影，自小受薰陶下，培養了對演戲的感情和興趣。

▲ 梁家輝妹妹兩年前在日本結婚，梁母拖著女兒的手見証。（取自微博）

梁家輝曾指有今天的成績，全因母親的培養，他多年前曾跟母親一起看周星馳的《美人魚》，並指媽媽看得非常開心，並能看到電影背後對環境保護的訊息。

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