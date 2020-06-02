【開Live大減價】荷里活廣場網上直播代購　逾2,900件精品$1起即日送貨

▲ 荷里活廣場舉行網上直播代購，產品低至1折。（圖片由商場提供）

近日不同商場都紛紛舉行大減價，荷里活廣場「全城LIVE Shopping Day」首個商場網上直播代購瘋搶超過2,900件精品連即日送貨一條龍服務，令大家掃貨體驗更方便！

荷里活廣場由6月8日起一連4個星期(每週2次，下午2時至2時45分及3時至3時45分)，4大人氣網上直播代購平台店主 / 主播，包括「AikoMall」、「Pretty日本韓國代購online shop」、「TP Modern Lady」及「Pakdon泊檔生活百貨」將於場內16間店舖輪流進行直播。

觀眾於直播期間更可即時查詢貨品詳情及直接下單，絕對是貼心快捷的尊尚服務！直播結束後，產品將經由物流公司送到顧客手上。如顧客於活動當日下午6時前完成付款手續，每日首100名惠顧滿指定總額的顧客更可享免運費服務。

今次網上直播代購鮮有PANDORA、OTO、Kipling及Columbia等大品牌加入大減價，還有大量一折精品包括：

PANDORA指定手鏈 原價：HK$1,897 特價HK$189（1折）

▲ （圖片由商場提供）

OTO Power Spin 原價：ＨK$1,080 特價：HK$299（28折）

▲ （圖片由商場提供）

Kipling Ellettronico 多用途袋 原價：HK$390 特價：HK$39（1折）

▲ （圖片由商場提供）

Verdee Bamboo Living實心竹製底座/玻璃霧化香薰機 原價：HK$680 特價：HK$68（1折）

▲ （圖片由商場提供）

Tony Moly BIO EX活膚美白精華及活膚美白安瓶面膜套裝(1盒10片) 原價：HK$898 特價：HK$89.9（1折）

▲ （圖片由商場提供）

換購雅蘭床褥泰國進口咕𠱸套 原價：HK$149 特價：HK$1

▲ （圖片由商場提供）

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩