【派錢1萬】全港首間虛擬銀行登記領取派錢1萬元 最多可獲1000元回贈【附開戶教學】

▲ 虛擬銀行眾安銀行推出新客優惠，登記領取派錢1萬元最多可獲1000元回贈。

今年度公布的財政預算案，宣布向18歲或以上的香港永久性居民派發1萬元，財政司司長陳茂波4月出席立法會會議上指，透過銀行網上登記會較快收到1萬元，消息指最快將於6月21日接受登記。全港首間虛擬銀行ZA Bank眾安銀行推出優惠，凡選擇該行為收取政府發放的1萬元津貼的銀行，最多可獲1,000元現金回贈。

ZA Bank眾安銀行是全港首間虛擬銀行，該行現時推出新開戶優惠，凡新客戶於即日起至6月12日以邀請碼開立賬戶，並在14日內邀請兩名朋友開戶，可獲400元現金回贈。如新客戶選擇眾安銀行為收取政府發放的1萬元津貼的銀行，可再獲600元現金回贈，即總計最多可獲1,000元現金回贈。

▲ 虛擬銀行眾安銀行推出新客優惠。

ZA Bank指， 該銀行是唯一一間支持政府現金發放計劃的虛擬銀行，由於該行只提供電子登記服務，只要新客戶在指定時間內提交該計劃的電子登記申請，就可較遞交實體表格更快收到政府發放的1萬元。

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責任編輯：王明芳