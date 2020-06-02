【天才網紅】16歲天才抖音開班教數學韓文　66萬粉絲大讚：教得比學校好

▲ 美國紐約一名16歲天才抖音開班教數學韓文，被粉絲大讚「教得比學校好」。

短片應用程式抖音（TikTok）成為時下年輕人最愛的App，平台上的影片多元化，亦成為素人發光發亮的舞台。受新冠肺炎影響，許多國家的學校停課，而美國紐約一名16歲天才少年利用抖音開班教授數學，教學生如何拆解方程式及函數，一改大家認為「多看抖音無用」的刻板印象，吸引66萬粉絲大讚。

綜合外媒報道，居於美國紐約的16歲少年Alexis Loveraz，現正就讀高中，過往在考試前將學習影片放上抖音，後來新冠肺炎影響學校停課，他收到不少網友的求助，詢問不同科目的教學內容，造就他在抖音開班教書的契機。Alexis在抖音不僅教授數學，還涵蓋化學、物理等常規理科科目，甚至還有韓文小教學，被網民大讚超實用。

粉絲一夜暴增至66萬人

自從Alexis在抖音上載教學片段後，以淺顯易懂方式解釋複雜的概念深受網民歡迎，粉絲一夜暴增至66萬人，他被網民成為「抖音補習老師」，有著「補習型網紅」的頭銜。

網上教學全因熱情

Alexis所有的教學影片均沒有接受金錢回饋，努力製作新內容全因對教學充滿熱情，

我想與其他人分享我所擁有的知識。

而Alexis是一名不折不扣的天才，除了對數學著迷外，其他科目的學業成績同樣表現優異，GPA成績高達 4.0。

為高中生開設SAT數學測驗課程

Alexis現開設一系列SAT數學測驗課程，幫助一些即將應考大學的高中生，解決學習上的難題，而他的教學版圖更擴展至YouTube、Discord和Google Classroom，每個周末還固定加開為時3小時的現場教學，他希望能與粉絲進行互動式學習。網民大讚簡單邏輯教授複雜的概念，「你解釋得比我數學老師好1000倍！」

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責任編輯：王俊賢